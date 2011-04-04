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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1892189318941895

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:46

  chipmunk написав:greenozon мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали ;)


дурдом веселка )))

скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:42

  greenozon написав:
  chipmunk написав:greenozon мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали ;)


дурдом веселка )))

скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))

Будуть як поліція ходити на контрольні закупки до веб-моделей, щоб перевірити правдоподібність походження коштів.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:58

  klug написав:
  greenozon написав:
  chipmunk написав:greenozon мабуть таки тре уважніше читать договори, може приватики вже й таке право банку дописали ;)

дурдом веселка )))

скоро будем натурою віддавати борги банкстерам )))

Будуть як поліція ходити на контрольні закупки до веб-моделей, щоб перевірити правдоподібність походження коштів.

в цій історії дуже багато за кадром - але похайпити можна 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:51

Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:00

  alibob написав:Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?

моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати :oops:

сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:13

  Shaman написав:
  alibob написав:Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?

моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати :oops:

сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...

Дякую
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 13:18

  Shaman написав:
  alibob написав:Прошу допомоги клюбу.
Підзабув з яких карток можна "тягнути" безкомісно в кабінеті/додатку іншого банку?
Пригадую тільки з моно білої та дебетної пакетки (білої/чорної) сені можна було.
Чи з них ще так само можна? І чи є інші?
І чи така "тягнучка" буде враховуватися в меморандумні 150к?

моно біла, біла/чорна сенс, ПУМБ Всекарта. навіть з Кредо Правильна можна стягувати :oops:

сам не перевіряв, але сказали, що враховується "тягнучка"...

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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 15:48

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

У 1 кварталі 2025 року українські банки перерозподіляли вкладників й вклади між собою через різні умови вкладів.

Коли ставка по депозитам була майже незмінна для державних банків, Моно дуже непогано перетягнув на себе ринкове простирадло як найбільший приватний роздрібний банк, наростивши вкладників на більш ніж 263 тис, та вклади на майже 2,5 млрд грн. (От що карткове кредитування робить, можна надати людям нормальний відсоток по депозитам, через нормальну бізнес модель)

Вкладники не закривали особливо рахунки в державних банках, але, нові депозити й депозити по яким закінчився термін несли вже в банки з більш високим відсотком по вкладам.

Тому дуже яскраво видно де був відток вкладів - це державні банки: Приват, Ощад, Сенс, Укргаз, Укрексім.
Й куди воні побігли з грошима? Вірно в приватні Універсал (Моно), А-Банк, ПУМБ, Укрсіб, Кредобанк - де відсоток більше.

Нічого нового під місяцем. Риба де глибше, вкладник - де відсоток вище 😉
P.S. Банк Альянс наростив кількість вкладників нв 141тис осіб (номер 2 про приросту кількості вкладників в ТОПі банків). Тут було все дуже цікаво, бо в 2 рази зросла кількість вкладників до 10 грн. Хто ці люди?

На графіках дані НБУ, розрахунки А. Шевчишин
Зображення

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:09

Re: Байки про банки і не тільки....

У більшості з тої чудової п'ятірки, куди всі побігли -- чудові умови по СЕПам і фінмону особливо для ВІП-клієнтів. Ці банки дуже люблять своїх старих клієнтів і досить швидко роздивляються які неофіти до них приходять.
А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )

И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.
moveton
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