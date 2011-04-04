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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 тра, 2025 17:14
moveton написав: Amethyst написав:
А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.
Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно.
Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)
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Додано: Чет 08 тра, 2025 10:33
Amethyst написав: moveton написав: Amethyst написав:
А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.
Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно.
Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)
то про юнекс строк
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Додано: Нед 11 тра, 2025 14:48
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