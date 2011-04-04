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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1893189418951896

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:14

  moveton написав:
  Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )

И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.

Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно.
Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:33

  Amethyst написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )

И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.

Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно.
Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)

то про юнекс строк
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:48

Re: Байки про банки і не тільки....

Де зараз найвищі відсотки по грн депо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Бачив рекламу Юнекс 16.5
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:14

Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер


Зображення

Якщо ви військовий, то не кажіть про це банкам, бо вони обріжуть вам кредитний ліміт і не будуть давати розстрочку.

Щоб зберегти кредитний ліміт варто обманювати банки і не повідомляти про те, що ви служите в ЗСУ.

Гороховський бідкається, що у Моно немає грошей щоб давати військовим кредитні ліміти, бо потім на їх заборгованість (якщо така буде) не можна нарахувати відсотки і штрафи.

UPD
Хто не в темі, то це це була відповідь ОГо на пост військового який мав кредитний ліміт 200к і платив все вчасно , потім сказав у підтримці, що він військовий і чув, що по закону йому можна не платити відсотки, моно йому сказав, що звісно ж можна ми можемо вам таке зробити але врахуйте, що змінитись може кредитний ліміт і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:24

  Ірина_ написав:Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер


і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.

Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли.
Вроде, уже и поколение законотворцев сменилось, а понять, что уже не вся собственность в стране государственная по-прежнему не могут. Продолжают устанавливать необеспеченные льготы, которые ложатся бременем на частный бизнес.
Естественно, бизнес сопротивляется, как может.
Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли.

Почему же грабли? Может так и задумано. Белый вождь отчитался о заботе про военных. Банк выполняет закон путём обнуления КЛ, чего ему никто не запрещал. Все довольны. И даже военные потому, что у них про статус военности пока что заранее не спрашивают.

  Сибарит написав:Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.

А если не хочет, но объявить о чём-то популярном хочется? :wink:
moveton
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