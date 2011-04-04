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Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.
Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно. Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)
Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.
Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно. Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)
Якщо ви військовий, то не кажіть про це банкам, бо вони обріжуть вам кредитний ліміт і не будуть давати розстрочку.
Щоб зберегти кредитний ліміт варто обманювати банки і не повідомляти про те, що ви служите в ЗСУ.
Гороховський бідкається, що у Моно немає грошей щоб давати військовим кредитні ліміти, бо потім на їх заборгованість (якщо така буде) не можна нарахувати відсотки і штрафи.
UPD Хто не в темі, то це це була відповідь ОГо на пост військового який мав кредитний ліміт 200к і платив все вчасно , потім сказав у підтримці, що він військовий і чув, що по закону йому можна не платити відсотки, моно йому сказав, що звісно ж можна ми можемо вам таке зробити але врахуйте, що змінитись може кредитний ліміт і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.
Ірина_ написав:Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер
і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.
Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли. Вроде, уже и поколение законотворцев сменилось, а понять, что уже не вся собственность в стране государственная по-прежнему не могут. Продолжают устанавливать необеспеченные льготы, которые ложатся бременем на частный бизнес. Естественно, бизнес сопротивляется, как может. Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.
Сибарит написав:Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли.
Почему же грабли? Может так и задумано. Белый вождь отчитался о заботе про военных. Банк выполняет закон путём обнуления КЛ, чего ему никто не запрещал. Все довольны. И даже военные потому, что у них про статус военности пока что заранее не спрашивают.
Сибарит написав:Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.
А если не хочет, но объявить о чём-то популярном хочется?