Якщо ви військовий, то не кажіть про це банкам, бо вони обріжуть вам кредитний ліміт і не будуть давати розстрочку.Щоб зберегти кредитний ліміт варто обманювати банки і не повідомляти про те, що ви служите в ЗСУ.Гороховський бідкається, що у Моно немає грошей щоб давати військовим кредитні ліміти, бо потім на їх заборгованість (якщо така буде) не можна нарахувати відсотки і штрафи.UPDХто не в темі, то це це була відповідь ОГо на пост військового який мав кредитний ліміт 200к і платив все вчасно , потім сказав у підтримці, що він військовий і чув, що по закону йому можна не платити відсотки, моно йому сказав, що звісно ж можна ми можемо вам таке зробити але врахуйте, що змінитись може кредитний ліміт і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.