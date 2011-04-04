RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1893189418951896

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:14

  moveton написав:
  Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )

И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.

Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно.
Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6405
З нами з: 05.05.21
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:33

  Amethyst написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )

И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.

Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно.
Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)

то про юнекс строк
24589
 
Повідомлень: 179
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:48

Re: Байки про банки і не тільки....

Де зараз найвищі відсотки по грн депо?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10252
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Бачив рекламу Юнекс 16.5
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 568
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:14

Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер


Зображення

Якщо ви військовий, то не кажіть про це банкам, бо вони обріжуть вам кредитний ліміт і не будуть давати розстрочку.

Щоб зберегти кредитний ліміт варто обманювати банки і не повідомляти про те, що ви служите в ЗСУ.

Гороховський бідкається, що у Моно немає грошей щоб давати військовим кредитні ліміти, бо потім на їх заборгованість (якщо така буде) не можна нарахувати відсотки і штрафи.

UPD
Хто не в темі, то це це була відповідь ОГо на пост військового який мав кредитний ліміт 200к і платив все вчасно , потім сказав у підтримці, що він військовий і чув, що по закону йому можна не платити відсотки, моно йому сказав, що звісно ж можна ми можемо вам таке зробити але врахуйте, що змінитись може кредитний ліміт і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:24

  Ірина_ написав:Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер


і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.

Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли.
Вроде, уже и поколение законотворцев сменилось, а понять, что уже не вся собственность в стране государственная по-прежнему не могут. Продолжают устанавливать необеспеченные льготы, которые ложатся бременем на частный бизнес.
Естественно, бизнес сопротивляется, как может.
Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8194
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6430 раз.
Подякували: 21511 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли.

Почему же грабли? Может так и задумано. Белый вождь отчитался о заботе про военных. Банк выполняет закон путём обнуления КЛ, чего ему никто не запрещал. Все довольны. И даже военные потому, что у них про статус военности пока что заранее не спрашивают.

  Сибарит написав:Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.

А если не хочет, но объявить о чём-то популярном хочется? :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 23.03.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:05

  Сибарит написав:
  Ірина_ написав:Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер


і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.

Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли.
Вроде, уже и поколение законотворцев сменилось, а понять, что уже не вся собственность в стране государственная по-прежнему не могут. Продолжают устанавливать необеспеченные льготы, которые ложатся бременем на частный бизнес.
Естественно, бизнес сопротивляется, как может.
Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.


Все они понимают.Просто им плевать.Создается видимость заботы о военных.Видимость, как и везде у нас.
посетитель
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 13:17

Re: Байки про банки і не тільки....

«Я тут надовго». Як ПриватБанк повертає мільярди в бюджет та готується до приватизації попри війну — перше інтерв'ю нового голови правління
для доступу до статті потрібно ввести email
Новий голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт у своєму першому інтерв'ю розповів на Радіо NV, чому вирішив очолити найбільший банк України під час війни, яким бачить його майбутнє та чим уражений найбільше

Шведський банкір Мікаель Бьоркнерт очолив державний ПриватБанк 20 січня, замінивши на цій посаді Герхарда Бьоша.

Перед тим, як стати керівником найбільшого українського банку, Бьоркнерт обіймав посаду голови GetSwish і Bankgirot (Швеція), а також члена правління Nasdaq (Nordic). А також керував службою глобальних транзакцій у SEB Bank.

В Україні Бьоркнерт вже четвертий місяць керує найбільшим банком країни, який забезпечує фінансову стабільність держави, зокрема під час війни, та лишається прибутковим навіть в умовах 50% податку.

Банк також веде судові процеси з колишніми власниками.

У першому великому інтерв'ю на Радіо NV Мікаель Бьоркнерт ділиться планами щодо цифровізації, підтримки військових, підготовки роботи до європейських стандартів і можливого переходу до приватизації. NV Бізнес дає розширену версію цього інтерв'ю.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8783
З нами з: 29.09.19
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:38

Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6119
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1893189418951896
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 270266
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 130305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 50140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8550)
13.05.2025 16:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.