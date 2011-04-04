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Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.
Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно. Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)
Amethyst написав:А у Альянса на сьогодні пропонується єдина кредитка із справжнім грейсом 92 дні і кешбекои на все 1%. І зазвичай це краще навіть 2.5% у Глобуса )
И даже без ограничения срока хранения того кэшбека? На Unex тоже 1% на почти всё (и подозреваю, что то, на что там нет, нет и в Альянсе), но недавно ввели, что кэшбек хранится не дольше трёх месяцев, кажется. Похоже на Тазик с его сбросом кэшбека в начале каждого квартала, но в Тазике сконвертировать кэшбек в деньги можно произвольную сумму, а в Unex только от 100 грн.
Про термін збереження КБ у Алья. нічого ніде не сказано. Думаю, що (до)вічно. Вивід від 100 грн... і КБ 0.5% нараховують навіть на валютообмін, тобто отот курс, що світится для онлайн-обміну мона помножити на 0.99622 (-0.385%)
Якщо ви військовий, то не кажіть про це банкам, бо вони обріжуть вам кредитний ліміт і не будуть давати розстрочку.
Щоб зберегти кредитний ліміт варто обманювати банки і не повідомляти про те, що ви служите в ЗСУ.
Гороховський бідкається, що у Моно немає грошей щоб давати військовим кредитні ліміти, бо потім на їх заборгованість (якщо така буде) не можна нарахувати відсотки і штрафи.
UPD Хто не в темі, то це це була відповідь ОГо на пост військового який мав кредитний ліміт 200к і платив все вчасно , потім сказав у підтримці, що він військовий і чув, що по закону йому можна не платити відсотки, моно йому сказав, що звісно ж можна ми можемо вам таке зробити але врахуйте, що змінитись може кредитний ліміт і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.
Ірина_ написав:Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер
і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.
Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли. Вроде, уже и поколение законотворцев сменилось, а понять, что уже не вся собственность в стране государственная по-прежнему не могут. Продолжают устанавливать необеспеченные льготы, которые ложатся бременем на частный бизнес. Естественно, бизнес сопротивляется, как может. Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.
Сибарит написав:Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли.
Почему же грабли? Может так и задумано. Белый вождь отчитался о заботе про военных. Банк выполняет закон путём обнуления КЛ, чего ему никто не запрещал. Все довольны. И даже военные потому, что у них про статус военности пока что заранее не спрашивают.
Сибарит написав:Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.
А если не хочет, но объявить о чём-то популярном хочется?
Ірина_ написав:Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер
і встановили йому новий кредитний ліміт 0 грн із 0% по такому кредиту.
Только большой белый вождь дважды наступает на одни и те же грабли. Вроде, уже и поколение законотворцев сменилось, а понять, что уже не вся собственность в стране государственная по-прежнему не могут. Продолжают устанавливать необеспеченные льготы, которые ложатся бременем на частный бизнес. Естественно, бизнес сопротивляется, как может. Если государство хочет давать кому-то беспроцентные ссуды, оно должно само выплачивать проценты.
Все они понимают.Просто им плевать.Создается видимость заботы о военных.Видимость, как и везде у нас.
Новий голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт у своєму першому інтерв'ю розповів на Радіо NV, чому вирішив очолити найбільший банк України під час війни, яким бачить його майбутнє та чим уражений найбільше
Шведський банкір Мікаель Бьоркнерт очолив державний ПриватБанк 20 січня, замінивши на цій посаді Герхарда Бьоша.
Перед тим, як стати керівником найбільшого українського банку, Бьоркнерт обіймав посаду голови GetSwish і Bankgirot (Швеція), а також члена правління Nasdaq (Nordic). А також керував службою глобальних транзакцій у SEB Bank.
В Україні Бьоркнерт вже четвертий місяць керує найбільшим банком країни, який забезпечує фінансову стабільність держави, зокрема під час війни, та лишається прибутковим навіть в умовах 50% податку.
Банк також веде судові процеси з колишніми власниками.
У першому великому інтерв'ю на Радіо NV Мікаель Бьоркнерт ділиться планами щодо цифровізації, підтримки військових, підготовки роботи до європейських стандартів і можливого переходу до приватизації. NV Бізнес дає розширену версію цього інтерв'ю.