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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 тра, 2025 09:08
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Додано: Сер 21 тра, 2025 14:53
Михайло Федоров
- віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
Штучний інтелект для держслужбовців: запускаємо серію тренінгів разом з Google
У партнерстві з Google навчаємо цифрових лідерів України. Стартує серія тренінгів «Штучний інтелект для державного сектору», щоб допомогти держслужбовцям ефективно використовувати ШІ, працювати продуктивніше та ухвалювати обґрунтовані рішення.
Програму запускаємо разом із Google та CDTO Campus. Навчання охоплює весь держсектор — від аналітиків і менеджерів до керівництва. Формат — онлайн, адаптований під запити конкретних міністерств. У середньому — 2–3 інтерактивні сесії з експертами Google, з практичними прикладами та можливістю поставити запитання.
📍 Перша хвиля навчання стартує вже в червні для команди Міністерства цифрової трансформації України. Доєднається також Міністерство економіки. Далі — масштабування на інші держоргани.
Програма створена з фокусом на безпечне, відповідальне й практичне використання ШІ. Матеріали готували експерти Google разом із незалежними фахівцями.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:00
Модератор написав:Михайло Федоров
- віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
Штучний інтелект для держслужбовців: запускаємо серію тренінгів разом з Google
У партнерстві з Google навчаємо цифрових лідерів України. Стартує серія тренінгів «Штучний інтелект для державного сектору», щоб допомогти держслужбовцям ефективно використовувати ШІ, працювати продуктивніше та ухвалювати обґрунтовані рішення.
Програму запускаємо разом із Google та CDTO Campus. Навчання охоплює весь держсектор — від аналітиків і менеджерів до керівництва. Формат — онлайн, адаптований під запити конкретних міністерств. У середньому — 2–3 інтерактивні сесії з експертами Google, з практичними прикладами та можливістю поставити запитання.
📍 Перша хвиля навчання стартує вже в червні для команди Міністерства цифрової трансформації України. Доєднається також Міністерство економіки. Далі — масштабування на інші держоргани.
Програма створена з фокусом на безпечне, відповідальне й практичне використання ШІ. Матеріали готували експерти Google разом із незалежними фахівцями.
я думаю що проста заміна 80% держслужбовців на АІ буде значно кращою
як для бюджету, так і для економії коштів які вони витрачають , для економії на зарплатах які їм дають та для покращення надання послуг. Взагалі до 80% бюджету, який йде на утримання держслужбовці, віддати компаніям на аутсорсинг, вони напиляють АІ під наші закони , той же Майкрософт з його Copilot чи у GPT виділять команду з 10-15 людей яка замінить 80% наших чиновників. Які тупо тормозять процес своїми діями. У пенс фонд зайшов якось , все супер черга електронна по талончиках , але стоїть дурепа начальниця і не дає людям отримати талончики , затримує їх не дає фізично підійти до автомата з талонами
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