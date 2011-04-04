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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1895189618971898>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 09:08

Re: Байки про банки і не тільки....

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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:53

Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації

Штучний інтелект для держслужбовців: запускаємо серію тренінгів разом з Google

У партнерстві з Google навчаємо цифрових лідерів України. Стартує серія тренінгів «Штучний інтелект для державного сектору», щоб допомогти держслужбовцям ефективно використовувати ШІ, працювати продуктивніше та ухвалювати обґрунтовані рішення.
Програму запускаємо разом із Google та CDTO Campus. Навчання охоплює весь держсектор — від аналітиків і менеджерів до керівництва. Формат — онлайн, адаптований під запити конкретних міністерств. У середньому — 2–3 інтерактивні сесії з експертами Google, з практичними прикладами та можливістю поставити запитання.
📍 Перша хвиля навчання стартує вже в червні для команди Міністерства цифрової трансформації України. Доєднається також Міністерство економіки. Далі — масштабування на інші держоргани.
Програма створена з фокусом на безпечне, відповідальне й практичне використання ШІ. Матеріали готували експерти Google разом із незалежними фахівцями.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 15:00

  Модератор написав:Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації

Штучний інтелект для держслужбовців: запускаємо серію тренінгів разом з Google

У партнерстві з Google навчаємо цифрових лідерів України. Стартує серія тренінгів «Штучний інтелект для державного сектору», щоб допомогти держслужбовцям ефективно використовувати ШІ, працювати продуктивніше та ухвалювати обґрунтовані рішення.
Програму запускаємо разом із Google та CDTO Campus. Навчання охоплює весь держсектор — від аналітиків і менеджерів до керівництва. Формат — онлайн, адаптований під запити конкретних міністерств. У середньому — 2–3 інтерактивні сесії з експертами Google, з практичними прикладами та можливістю поставити запитання.
📍 Перша хвиля навчання стартує вже в червні для команди Міністерства цифрової трансформації України. Доєднається також Міністерство економіки. Далі — масштабування на інші держоргани.
Програма створена з фокусом на безпечне, відповідальне й практичне використання ШІ. Матеріали готували експерти Google разом із незалежними фахівцями.

я думаю що проста заміна 80% держслужбовців на АІ буде значно кращою :roll: як для бюджету, так і для економії коштів які вони витрачають , для економії на зарплатах які їм дають та для покращення надання послуг. Взагалі до 80% бюджету, який йде на утримання держслужбовці, віддати компаніям на аутсорсинг, вони напиляють АІ під наші закони , той же Майкрософт з його Copilot чи у GPT виділять команду з 10-15 людей яка замінить 80% наших чиновників. Які тупо тормозять процес своїми діями. У пенс фонд зайшов якось , все супер черга електронна по талончиках , але стоїть дурепа начальниця і не дає людям отримати талончики , затримує їх не дає фізично підійти до автомата з талонами
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 15:12

  yama написав:я думаю що проста заміна 80% держслужбовців на АІ буде значно кращою :roll: як для бюджету, так і для економії коштів які вони витрачають , для економії на зарплатах які їм дають та для покращення надання послуг.

Как сказать. Коммерческие конторы уже давно поддержку на роботов перевели. Деньги они он себе, конечно, сэкономили, но вот пользователи о временах, когда вопрос можно было решить с человеком, почему-то вспоминают, как о более радостных.

  yama написав:У пенс фонд зайшов якось , все супер черга електронна по талончиках , але стоїть дурепа начальниця і не дає людям отримати талончики , затримує їх не дає фізично підійти до автомата з талонами

Притча про сокращение сторожа знакома? Заверяю, эта начальница войдёт в оставшиеся 20%.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 21 тра, 2025 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:43

ТОП-🔟 банків за прибутком у І кварталі:

Приват — 16,8 млрд грн;
Ощад — 4,7 млрд грн;
Укрексім — 2,4 млрд грн;
Райф — 2,2 млрд грн;
Універсал (+mono) — 1,7 млрд грн;
ПУМБ — 1,553 млрд грн;
Креді Агріколь — 1, 366 млрд грн;
Укрсиббанк — 1,318 млрд грн;
Сітібанк — 1,228 млрд грн;
ОТП Банк — 1,189 млрд грн.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  yama написав:я думаю що проста заміна 80% держслужбовців на АІ буде значно кращою :roll:

Поцікавтеся досвідом Klarna - вони вже наїлися. Хочете поїсти не у межах окремого фінтеху, а цілої держави?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:05

В Україні немає незалежної монетарної політики.
Насправді все зводиться до схеми надприбутку ком. банків, які на тлі високих процентних ставок та стабільності курсу заробляють історично рекордний прибуток в умовах війни.

В основному на схемі з депосертифікатів НБУ, в рамках якої сотні мільярдів гривень потенційного прибутку НБУ за рахунок зростання відсоткових витрат Нацбанку трансформуються у доходи приватних банківських установ.
Це вже понад 5 млрд доларів в еквіваленті.

Тобто під час війни держава інвестує 5 млрд дол у банки, а не в реальний сектор економіки.
Принагідно посилюючи інфляцію за рахунок "друкування" доходів за депозитними сертифікатами НБУ - прихована емісія.

Кущ.
:idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:32

💳 Visa вперше за довгий час випередила 💳 Mastercard за
загальною кількістю карток в обігу в Україні

50,4% проти 49,3%.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:32

  greenozon написав:В Україні немає незалежної монетарної політики.
Насправді все зводиться до схеми надприбутку ком. банків, які на тлі високих процентних ставок та стабільності курсу заробляють історично рекордний прибуток в умовах війни.

В основному на схемі з депосертифікатів НБУ, в рамках якої сотні мільярдів гривень потенційного прибутку НБУ за рахунок зростання відсоткових витрат Нацбанку трансформуються у доходи приватних банківських установ.
Це вже понад 5 млрд доларів в еквіваленті.

Тобто під час війни держава інвестує 5 млрд дол у банки, а не в реальний сектор економіки.
Принагідно посилюючи інфляцію за рахунок "друкування" доходів за депозитними сертифікатами НБУ - прихована емісія.

Кущ.
:idea:

от яскравий приклад маніпуляції та заангажованості.

не сотні ярдів грн, а лише одна сотня. й головне - основний прибуток - у державних, а не приватних банків, тобто потім він все одно потрапить до бюджету. я вже не кажу про 50% податку на прибуток.

й схоже людина таки не розуміє (як "справжній" експерт), як повністю працюють держфінанси. бо насправді доходи за депосертифікати НБУ сплачує за рахунок коштів, які він отримує, як відсотки по ОВДП, які в його власності. тобто сама емісія невелика, якщо взагалі є.

й нагадаю, а чого тримають такі високі відсоткові ставки? щоб утримати курс, щоб зайві гроші не пішли у валюту? оті самі, на які купують депосерт. пан "експерт" Кущ про це не знає/забув? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 19:10

  greenozon написав:💳 Visa вперше за довгий час випередила 💳 Mastercard за загальною кількістю карток в обігу в Україні

50,4% проти 49,3%.

"Yes, Yes, Yes!!!" - в это время где-то Гороховский ;)
WallNutPen
 
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