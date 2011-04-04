Vyacheslav Gnatenko, [03/17/2025 22:23]

НБУ бы не учётную ставку повышать (кого она вообще сейчас интересует?), а уменьшать процент по депо сертификатам. Тогда денежная масса хотя бы раздуваться перестанет. Но он почему-то делает наоборот.



Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 00:39]

Нє, дивись з точки зору макри.

Мінфін платить НБУ за надруковані 400 млрд у 2022 ррці плаваючу ставку, що дорівнює обліковій, а потім доходи від цієї операції направляє на виплати по ДС. Тому я хз, де у тебе там грошова маса змінюється, бо це фактично податки зібрали у бюджет, а звідти гроші дали в НБУ, а тоді банкам. Не дадуть банкам, то КМУ підніме пенсії/зп вчителям/лікарям, і ці гроші зразу піднімуть споживчий попит, а ось банки їх реінвестують в ті ж монетарні інструменти й в економіку вони можуть і не попасти взагалі, а лежати на рахунках в НБУ)

це ж і є суть їх піднімання ставок: витягнути гроші з економіки, щоб знизити споживчий попит і зменшити інфляцію. А він гарно росте без обґрунтування після введення базового безумовного доходу від КМУ)



Vyacheslav Gnatenko, [03/18/2025 00:50]

И только с этого, а не с собственной эмиссии? Ну может быть и не растёт тогда. Хотя платить банкам вместо учителей (депутатам и судьям при этом почему-то всё индексируется исправно) выглядит сомнительным. А за потребительский спрос в более нормальных странах вообще борются и считают катастрофой, если он падает. Кстати, если денежная масса не растёт и спрос постоянен, то инфляция будет нулевая. Ещё и снижать спрос не требуется. Так что думается мне, что эмиссия имеется.



Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 00:52]

Не зовсім.

Від своїх доходів. У разі якщо фін рез НБУ за операціями за рік від'ємний, то з держ бюджету йому повинні доплатити. Емісія не можлива) поки що у нас ця сума (отримані доходи) перекриває і опер витрати НБУ, і процентні на ДС, тому НБУ в кінці року башляє у бюджет гроші. Загуглити це просто)



Vyacheslav Gnatenko, [03/18/2025 00:57]

Осталось понять откуда берётся гривневая инфляция, если нет эмиссии. Ну ещё долларовую понять можно - раз в нас вливают помощь долларами, то это тоже своего рода эмиссия.



Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 01:05]

Так, тому дивна істерика про "витрачання НБУ валютних резервів". Бо якщо КМУ тупо через НБУ конвертує гроші з долара в грн, то це вона і була б, але у нас зразу викуповують це все на ринку, тому мало б нівелюватись в основному, але роздача грошей не нівелюється іншим ринковими факторами + основа інфляції зараз ж була продукти харчування, де у нас не було врожаю, тому нема пропозиції, попит той же, отже ціна вверх.

Я правда хз чи вірити НБУ, що далі буде краще, бо зміни клімату й побиті температурні рекорди останніми днями явно говорять про те, що тут вже до цього треба звикати + поля ж зараз виділяють під посадку бавовни для пороху + те що можна переробити на експорт, а не базові потреби у продуктах покривати. Тому в зростання пропозиції та зниження цін самих по собі поки мало віриться:) а тут ще Шмигаль зі своєю весняною/літньою єПідтримкою прийде і там ще інфляція виросте.



Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 01:14]

А, і ключове. Ліквідність тих 400 млрд абсорбували раніше в ДС НБУ, загальмувавши ефект від інфляції тоді.

Зараз гроші з ДС банки перевклали у кредитний портфель, який останнім часом зростав. А це вже і є фактично відкладена емісія, бо ці гроші до того були десь там на рахунках у НБУ і не були в економіці, а як ставка почала падати, то сенсу їх там тримати не залишилось, тому вони пішли в економіку збільшуючи споживчий попит при не змінній пропозиції)

