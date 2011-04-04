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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1895189618971898

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 20:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Може тепер Мастер відповість покращенням Більше?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:28

  Shaman написав:й схоже людина таки не розуміє (як "справжній" експерт), як повністю працюють держфінанси. бо насправді доходи за депосертифікати НБУ сплачує за рахунок коштів, які він отримує, як відсотки по ОВДП, які в його власності. тобто сама емісія невелика, якщо взагалі є.

Немножко раскрою это упоминание цитатой из известной группы потому, что действительно мало кто в курсе откуда НБУ берёт деньги на выплаты на депосерты, зато горазды разгонять зраду:
Vyacheslav Gnatenko, [03/17/2025 22:23]
НБУ бы не учётную ставку повышать (кого она вообще сейчас интересует?), а уменьшать процент по депо сертификатам. Тогда денежная масса хотя бы раздуваться перестанет. Но он почему-то делает наоборот.

Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 00:39]
Нє, дивись з точки зору макри.
Мінфін платить НБУ за надруковані 400 млрд у 2022 ррці плаваючу ставку, що дорівнює обліковій, а потім доходи від цієї операції направляє на виплати по ДС. Тому я хз, де у тебе там грошова маса змінюється, бо це фактично податки зібрали у бюджет, а звідти гроші дали в НБУ, а тоді банкам. Не дадуть банкам, то КМУ підніме пенсії/зп вчителям/лікарям, і ці гроші зразу піднімуть споживчий попит, а ось банки їх реінвестують в ті ж монетарні інструменти й в економіку вони можуть і не попасти взагалі, а лежати на рахунках в НБУ)
це ж і є суть їх піднімання ставок: витягнути гроші з економіки, щоб знизити споживчий попит і зменшити інфляцію. А він гарно росте без обґрунтування після введення базового безумовного доходу від КМУ)

Vyacheslav Gnatenko, [03/18/2025 00:50]
И только с этого, а не с собственной эмиссии? Ну может быть и не растёт тогда. Хотя платить банкам вместо учителей (депутатам и судьям при этом почему-то всё индексируется исправно) выглядит сомнительным. А за потребительский спрос в более нормальных странах вообще борются и считают катастрофой, если он падает. Кстати, если денежная масса не растёт и спрос постоянен, то инфляция будет нулевая. Ещё и снижать спрос не требуется. Так что думается мне, что эмиссия имеется.

Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 00:52]
Не зовсім.
Від своїх доходів. У разі якщо фін рез НБУ за операціями за рік від'ємний, то з держ бюджету йому повинні доплатити. Емісія не можлива) поки що у нас ця сума (отримані доходи) перекриває і опер витрати НБУ, і процентні на ДС, тому НБУ в кінці року башляє у бюджет гроші. Загуглити це просто)

Vyacheslav Gnatenko, [03/18/2025 00:57]
Осталось понять откуда берётся гривневая инфляция, если нет эмиссии. Ну ещё долларовую понять можно - раз в нас вливают помощь долларами, то это тоже своего рода эмиссия.

Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 01:05]
Так, тому дивна істерика про "витрачання НБУ валютних резервів". Бо якщо КМУ тупо через НБУ конвертує гроші з долара в грн, то це вона і була б, але у нас зразу викуповують це все на ринку, тому мало б нівелюватись в основному, але роздача грошей не нівелюється іншим ринковими факторами + основа інфляції зараз ж була продукти харчування, де у нас не було врожаю, тому нема пропозиції, попит той же, отже ціна вверх.
Я правда хз чи вірити НБУ, що далі буде краще, бо зміни клімату й побиті температурні рекорди останніми днями явно говорять про те, що тут вже до цього треба звикати + поля ж зараз виділяють під посадку бавовни для пороху + те що можна переробити на експорт, а не базові потреби у продуктах покривати. Тому в зростання пропозиції та зниження цін самих по собі поки мало віриться:) а тут ще Шмигаль зі своєю весняною/літньою єПідтримкою прийде і там ще інфляція виросте.

Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 01:14]
А, і ключове. Ліквідність тих 400 млрд абсорбували раніше в ДС НБУ, загальмувавши ефект від інфляції тоді.
Зараз гроші з ДС банки перевклали у кредитний портфель, який останнім часом зростав. А це вже і є фактично відкладена емісія, бо ці гроші до того були десь там на рахунках у НБУ і не були в економіці, а як ставка почала падати, то сенсу їх там тримати не залишилось, тому вони пішли в економіку збільшуючи споживчий попит при не змінній пропозиції)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 10:34

moveton
а що за відома група?
Shaman
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