Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Shaman написав:й схоже людина таки не розуміє (як "справжній" експерт), як повністю працюють держфінанси. бо насправді доходи за депосертифікати НБУ сплачує за рахунок коштів, які він отримує, як відсотки по ОВДП, які в його власності. тобто сама емісія невелика, якщо взагалі є.
Немножко раскрою это упоминание цитатой из известной группы потому, что действительно мало кто в курсе откуда НБУ берёт деньги на выплаты на депосерты, зато горазды разгонять зраду:
Vyacheslav Gnatenko, [03/17/2025 22:23] НБУ бы не учётную ставку повышать (кого она вообще сейчас интересует?), а уменьшать процент по депо сертификатам. Тогда денежная масса хотя бы раздуваться перестанет. Но он почему-то делает наоборот.
Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 00:39] Нє, дивись з точки зору макри. Мінфін платить НБУ за надруковані 400 млрд у 2022 ррці плаваючу ставку, що дорівнює обліковій, а потім доходи від цієї операції направляє на виплати по ДС. Тому я хз, де у тебе там грошова маса змінюється, бо це фактично податки зібрали у бюджет, а звідти гроші дали в НБУ, а тоді банкам. Не дадуть банкам, то КМУ підніме пенсії/зп вчителям/лікарям, і ці гроші зразу піднімуть споживчий попит, а ось банки їх реінвестують в ті ж монетарні інструменти й в економіку вони можуть і не попасти взагалі, а лежати на рахунках в НБУ) це ж і є суть їх піднімання ставок: витягнути гроші з економіки, щоб знизити споживчий попит і зменшити інфляцію. А він гарно росте без обґрунтування після введення базового безумовного доходу від КМУ)
Vyacheslav Gnatenko, [03/18/2025 00:50] И только с этого, а не с собственной эмиссии? Ну может быть и не растёт тогда. Хотя платить банкам вместо учителей (депутатам и судьям при этом почему-то всё индексируется исправно) выглядит сомнительным. А за потребительский спрос в более нормальных странах вообще борются и считают катастрофой, если он падает. Кстати, если денежная масса не растёт и спрос постоянен, то инфляция будет нулевая. Ещё и снижать спрос не требуется. Так что думается мне, что эмиссия имеется.
Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 00:52] Не зовсім. Від своїх доходів. У разі якщо фін рез НБУ за операціями за рік від'ємний, то з держ бюджету йому повинні доплатити. Емісія не можлива) поки що у нас ця сума (отримані доходи) перекриває і опер витрати НБУ, і процентні на ДС, тому НБУ в кінці року башляє у бюджет гроші. Загуглити це просто)
Vyacheslav Gnatenko, [03/18/2025 00:57] Осталось понять откуда берётся гривневая инфляция, если нет эмиссии. Ну ещё долларовую понять можно - раз в нас вливают помощь долларами, то это тоже своего рода эмиссия.
Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 01:05] Так, тому дивна істерика про "витрачання НБУ валютних резервів". Бо якщо КМУ тупо через НБУ конвертує гроші з долара в грн, то це вона і була б, але у нас зразу викуповують це все на ринку, тому мало б нівелюватись в основному, але роздача грошей не нівелюється іншим ринковими факторами + основа інфляції зараз ж була продукти харчування, де у нас не було врожаю, тому нема пропозиції, попит той же, отже ціна вверх. Я правда хз чи вірити НБУ, що далі буде краще, бо зміни клімату й побиті температурні рекорди останніми днями явно говорять про те, що тут вже до цього треба звикати + поля ж зараз виділяють під посадку бавовни для пороху + те що можна переробити на експорт, а не базові потреби у продуктах покривати. Тому в зростання пропозиції та зниження цін самих по собі поки мало віриться:) а тут ще Шмигаль зі своєю весняною/літньою єПідтримкою прийде і там ще інфляція виросте.
Volodymyr Chornyi, [03/18/2025 01:14] А, і ключове. Ліквідність тих 400 млрд абсорбували раніше в ДС НБУ, загальмувавши ефект від інфляції тоді. Зараз гроші з ДС банки перевклали у кредитний портфель, який останнім часом зростав. А це вже і є фактично відкладена емісія, бо ці гроші до того були десь там на рахунках у НБУ і не були в економіці, а як ставка почала падати, то сенсу їх там тримати не залишилось, тому вони пішли в економіку збільшуючи споживчий попит при не змінній пропозиції)
yama написав:я думаю що проста заміна 80% держслужбовців на АІ буде значно кращою
Поцікавтеся досвідом Klarna - вони вже наїлися. Хочете поїсти не у межах окремого фінтеху, а цілої держави?
Але тут буде трохи інакше. Там був комерційний проект, який мусить пропонувати конкурентні умови. А держава "я нікому нічєго нє должен" може просто не залишити вибору окрім як із тупим ШІ спілкуватись. Он про фінмон Абанку почитайте, там взагалі весь "ШІ" відповідає однією фразою "надайте документи". І нічого з ними не вдієш.
M-Audio написав:Але тут буде трохи інакше. Там був комерційний проект, який мусить пропонувати конкурентні умови. А держава "я нікому нічєго нє должен" може просто не залишити вибору окрім як із тупим ШІ спілкуватись.
Про це і мова: комерційна компанія побачила, що воно добре працює лише на папері і змінила стратегію. Той самий експеримент на рівні держави може безальтернативно тривати роками, тому й пишу, що yama завчасно радіє такому прогресивному рішенню.