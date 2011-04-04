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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1896189718981899

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 19:45

  prodigy написав:
  greenozon написав:Україна оголосила про дефолт щодо виплати $665 млн за ВВП-варантами
:!: :!: :!:


https://open4business.com.ua/ukrayina-o ... varantamy/


давно не новина, переговори вели по ворантам з вересня 2024, сума не велика, але приватні інвестиції, тому і погодились списати


Боятся НЕ столько дефолта по тому или иному долгу/кредиту, а так называемого "кросс-дефолта". Т.е., в каждом кредитном договоре ВСЕГДА (это мировая фин. практика) есть оговорка о том, что кредитор имеет право досрочно потребовать выплаты долга в случае НЕ уплаты должником по этому ИЛИ другому договору, в т.ч., по договорам с третьими лицами. Т.е., дефолт по одному кредитному договору МОЖЕТ вызвать цепную реакцию требований, соотв., дефолтов и по остальным кредитам! А сколько их там у нас?: ВВП (внутреннего, БЕЗ учета внешних поступлений) - хватит, а сколько ЛИКВИДНЫХ активов в золотовалютных резервах?!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 20:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Панове, если не затруднит, напомните банки, в которых период неактивности по карте/счету (с последующей мздой) составляет полгода и менее. (Типичным сроком в большинстве банков, насколько я помню, является год). Спасибо.
Востаннє редагувалось a77 в Суб 31 тра, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 20:22

  Миша-клиент написав:Боятся НЕ столько дефолта по тому или иному долгу/кредиту, а так называемого "кросс-дефолта". Т.е., в каждом кредитном договоре ВСЕГДА (это мировая фин. практика) есть оговорка о том, что кредитор имеет право досрочно потребовать выплаты долга в случае НЕ уплаты должником по этому ИЛИ другому договору, в т.ч., по договорам с третьими лицами. Т.е., дефолт по одному кредитному договору МОЖЕТ вызвать цепную реакцию требований, соотв., дефолтов и по остальным кредитам! А сколько их там у нас?: ВВП (внутреннего, БЕЗ учета внешних поступлений) - хватит, а сколько ЛИКВИДНЫХ активов в золотовалютных резервах?!

Боятся, что МОЖЕТ и ВСЕГДА невзирая на то, что даже в обсуждаемой статье написано: "Незважаючи на дефолт, крос-дефолтні положення були видалені в 2024 році, що обмежує поширення наслідків на інші боргові зобов’язання"?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 22:38

  a77 написав:Панове, если не затруднит, напомните банки, в которых период неактивности по карте/счету (с последующей мздой) составляет полгода и менее. (Типичным сроком в большинстве банков, насколько я помню, является год). Спасибо.

Приватбанк (6 месяцев) и Креди Агриколь (3 месяца).
По-моему Сенс (6 месяцев).
И другие :D
(вряд ли они что-то поменяли с момента последней перечитки мной их тарифов)
Driver
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