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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 чер, 2025 14:37
won написав: Сибарит написав:
Получить кредитку, дебетку и сразу закрыть кредитку.
Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.
Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
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