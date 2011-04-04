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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1897189818991900

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:37

  won написав:
  Сибарит написав:Получить кредитку, дебетку и сразу закрыть кредитку.

Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.

Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:00

Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:12

  won написав:Нетривіальне питання: як зробити так, щоб жодному банку і на думку не спало пропонувати кредлім? Я не хочу і не планую користатись кредлімом, розраховую лише на себе.

Мені ці заманухи з кредлімом на карту та/або з оплатою частинами не потрібні. Я знаю, що розмір грошової маси в банках росте, хочуть на цьому позаробляти - та це не мої проблеми. Хай заробляють лиш на комісіях при покупках. Зажрались.

Звісно, можна вручну кожен раз вертати ліміт на 0 після чергової спроби напарити мені його.

Але як зробити, щоб банки і не думали цього робити? Може, в УБКІ є кнопка якась "заборонити надання кредитного ліміту", або можна якусь послідовність дій зробити, щоб для всіх банків стало однозначно: "такому ІНПП ліміт ні в якому разі не давати"? Можливо, лишити десь на якійсь картці одну копійку боргу і не платити ніколи, щоб там росла просрочка і просрочка просрочки?

Але все ж спочатку розглядаю варіанти без фінансових витрат.

візьміть кредити в декількох банках й забийте на повернення. а ще краще в МФО - й вуаля, вам ніхто більше кредити не запропонує :lol:

якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону? 8)

реально, не можна відкрити Всекарту в ПУМБі, білу/чорну в Сенсі, білу в Моно - без кредиток??? дружина під час війни відкривала в моно - так навпаки, лише біла картка без ніяких лімітів. тому сильно сумніваюсь. по-друге, дійсно не можете закрити кредитки самостійно? здається є така опція у всіх додатках...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31

  won написав:
  Сибарит написав:Получить кредитку, дебетку и сразу закрыть кредитку.

Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.

А что заставляет иметь дело именно с этими банками?

Есть ещё вариант положить кредитку на полку и не пользоваться. Тогда даже случайно в кредитные не залезет.
Портить себе кредитную историю - вариант так себе.
Сибарит
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