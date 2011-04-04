Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:37
Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:00
Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:12
візьміть кредити в декількох банках й забийте на повернення. а ще краще в МФО - й вуаля, вам ніхто більше кредити не запропонує
якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону?
реально, не можна відкрити Всекарту в ПУМБі, білу/чорну в Сенсі, білу в Моно - без кредиток??? дружина під час війни відкривала в моно - так навпаки, лише біла картка без ніяких лімітів. тому сильно сумніваюсь. по-друге, дійсно не можете закрити кредитки самостійно? здається є така опція у всіх додатках...
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31
А что заставляет иметь дело именно с этими банками?
Есть ещё вариант положить кредитку на полку и не пользоваться. Тогда даже случайно в кредитные не залезет.
Портить себе кредитную историю - вариант так себе.
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