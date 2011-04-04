|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 чер, 2025 14:37
won написав: Сибарит написав:
Получить кредитку, дебетку и сразу закрыть кредитку.
Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.
Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5592
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:00
Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
-
de Montaigne
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 01.01.15
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:12
won написав:
Нетривіальне питання: як зробити так, щоб жодному банку і на думку не спало пропонувати кредлім? Я не хочу і не планую користатись кредлімом, розраховую лише на себе.
Мені ці заманухи з кредлімом на карту та/або з оплатою частинами не потрібні. Я знаю, що розмір грошової маси в банках росте, хочуть на цьому позаробляти - та це не мої проблеми. Хай заробляють лиш на комісіях при покупках. Зажрались.
Звісно, можна вручну кожен раз вертати ліміт на 0 після чергової спроби напарити мені його.
Але як зробити, щоб банки і не думали цього робити? Може, в УБКІ є кнопка якась "заборонити надання кредитного ліміту", або можна якусь послідовність дій зробити, щоб для всіх банків стало однозначно: "такому ІНПП ліміт ні в якому разі не давати"? Можливо, лишити десь на якійсь картці одну копійку боргу і не платити ніколи, щоб там росла просрочка і просрочка просрочки?
Але все ж спочатку розглядаю варіанти без фінансових витрат.
візьміть кредити в декількох банках й забийте на повернення. а ще краще в МФО - й вуаля, вам ніхто більше кредити не запропонує
якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону?
реально, не можна відкрити Всекарту в ПУМБі, білу/чорну в Сенсі, білу в Моно - без кредиток??? дружина під час війни відкривала в моно - так навпаки, лише біла картка без ніяких лімітів. тому сильно сумніваюсь. по-друге, дійсно не можете закрити кредитки самостійно? здається є така опція у всіх додатках...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8889
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31
won написав: Сибарит написав:
Получить кредитку, дебетку и сразу закрыть кредитку.
Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.
А что заставляет иметь дело именно с этими банками?
Есть ещё вариант положить кредитку на полку и не пользоваться. Тогда даже случайно в кредитные не залезет.
Портить себе кредитную историю - вариант так себе.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8319
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6438 раз.
- Подякували: 21534 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:06
moveton написав: won написав:
Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.
Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
Моно, тася. Неможливо закрити кредитку і щоб лишилась дебетка.
Сибарит написав: won написав:
Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.
А что заставляет иметь дело именно с этими банками?
Есть ещё вариант положить кредитку на полку и не пользоваться. Тогда даже случайно в кредитные не залезет.
Портить себе кредитную историю - вариант так себе.
Це більшість, якщо не всі банки. В принципі, укр.банк. система так і підштовхує до того, щоб повністю відмовитись від їх послуг. Але поки ще не повністю, то доводиться користуватись.
А пропозиція покласти кредитку на полку не врятує від витрати ліміту, якщо хтось отримає доступ і ліміт буде відкритий.
-
won
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:22
won написав:
А пропозиція покласти кредитку на полку не врятує від витрати ліміту, якщо хтось отримає доступ і ліміт буде відкритий.
Тогда положите в сейф 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8319
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6438 раз.
- Подякували: 21534 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|274684
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|134535
|
|
|18
|52752
|
|