Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:37
Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:00
Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:12
візьміть кредити в декількох банках й забийте на повернення. а ще краще в МФО - й вуаля, вам ніхто більше кредити не запропонує
якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону?
реально, не можна відкрити Всекарту в ПУМБі, білу/чорну в Сенсі, білу в Моно - без кредиток??? дружина під час війни відкривала в моно - так навпаки, лише біла картка без ніяких лімітів. тому сильно сумніваюсь. по-друге, дійсно не можете закрити кредитки самостійно? здається є така опція у всіх додатках...
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31
А что заставляет иметь дело именно с этими банками?
Есть ещё вариант положить кредитку на полку и не пользоваться. Тогда даже случайно в кредитные не залезет.
Портить себе кредитную историю - вариант так себе.
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:06
Моно, тася. Неможливо закрити кредитку і щоб лишилась дебетка.
Це більшість, якщо не всі банки. В принципі, укр.банк. система так і підштовхує до того, щоб повністю відмовитись від їх послуг. Але поки ще не повністю, то доводиться користуватись.
А пропозиція покласти кредитку на полку не врятує від витрати ліміту, якщо хтось отримає доступ і ліміт буде відкритий.
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:22
Додано: Нед 01 чер, 2025 22:04
Хард-вариант: мобилизоваться в ЗСУ и сообщить об этом банки.
Софт-варианты подсказали выше (пусть и не универсальные).
(какой вопрос - такой ответ, извините)
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:04
Та ну. Чёрная монина без КЛ точно бывает. Каким-нить неработающим школьникам и домохозяйкам без доходов он именно такие сразу и выдаёт. Думаю, что и занулить можно, если КЛ таки дали. У Тазика на Вере точно можно. В тарифах с этого месяца даже специально прописано, что такая дороже, чем с КЛ. Да и странно почему нельзя закрыть Веру и оставить Ажур, если нужна прям дебетка-дебетка. Если у Мони так исторически сложилось (он начинался, как банк, где всё максимально просто, поэтому у клиента одна карта, она чёрная и клиенту других не должно быть нужно), то у Тазика Ажур полностью независим от остальных.
Додано: Пон 02 чер, 2025 08:13
Человеку, который активно пользуется кредитками, вопрос действительно может показаться бессмысленным. Не все считают кредитки деликатесом. Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои. Поэтому проблему я вижу. Другое дело, что в вопросе есть недосказанность, которая немного мешает. Но с этим тоже придется смириться, каждый из нас выносит на всеобщее одобрение ровно столько информации, сколько считает допустимым.
Старожилы помнят, какой скандал я здесь закатил, когда мне открыли кредитку без разрешения.
Продвижение кредитных продуктов действительно бывает слишком агрессивным. До сих пор я сталкивался с двумя формами навязывания:
1. Многие банки вместо дебеток стали предлагать кредитки с нулевым лимитом. Даже мне пришлось пару раз в это вступить. Я смирился с этим для тех карт, которым уготована участь сберегательных. Устанавливать лимиты не пытались.
2. Банки ставят персоналу такие планы по новым кредиткам, что ему приходится жульничать.
Приходит клиент открывать дебетку, а курица в отделении на голубом глазу заявляет, что ее открыть можно только после кредитки. Я в таком случае развернуть и уйду в другой банк, но некоторые ведутся.
С официальным отказом в обслуживании без открытия кредиток я не сталкивался, но и исключить такое не могу.
Интересно, является ли такая позиция официальной для двух упомянутых банков? Рыться в документах с телефона я в себе сил не нахожу.
Я даже понимаю боязнь несанкционированного доступа, хоть и не очень понимаю разницу между кражей своих и кредитных. Хотя, для новичка, который открывает зарплатную карту, чтобы сразу снимать все налом, и это может быть существенно.
ЗЫ Если бы начинал пользоваться банковскими продуктами в условиях нынешнего маркетинга, Я бы остался в нале.
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