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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1898189919001901>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:37

  won написав:
  Сибарит написав:Получить кредитку, дебетку и сразу закрыть кредитку.

Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.

Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:00

Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:12

  won написав:Нетривіальне питання: як зробити так, щоб жодному банку і на думку не спало пропонувати кредлім? Я не хочу і не планую користатись кредлімом, розраховую лише на себе.

Мені ці заманухи з кредлімом на карту та/або з оплатою частинами не потрібні. Я знаю, що розмір грошової маси в банках росте, хочуть на цьому позаробляти - та це не мої проблеми. Хай заробляють лиш на комісіях при покупках. Зажрались.

Звісно, можна вручну кожен раз вертати ліміт на 0 після чергової спроби напарити мені його.

Але як зробити, щоб банки і не думали цього робити? Може, в УБКІ є кнопка якась "заборонити надання кредитного ліміту", або можна якусь послідовність дій зробити, щоб для всіх банків стало однозначно: "такому ІНПП ліміт ні в якому разі не давати"? Можливо, лишити десь на якійсь картці одну копійку боргу і не платити ніколи, щоб там росла просрочка і просрочка просрочки?

Але все ж спочатку розглядаю варіанти без фінансових витрат.

візьміть кредити в декількох банках й забийте на повернення. а ще краще в МФО - й вуаля, вам ніхто більше кредити не запропонує :lol:

якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону? 8)

реально, не можна відкрити Всекарту в ПУМБі, білу/чорну в Сенсі, білу в Моно - без кредиток??? дружина під час війни відкривала в моно - так навпаки, лише біла картка без ніяких лімітів. тому сильно сумніваюсь. по-друге, дійсно не можете закрити кредитки самостійно? здається є така опція у всіх додатках...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31

  won написав:
  Сибарит написав:Получить кредитку, дебетку и сразу закрыть кредитку.

Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.

А что заставляет иметь дело именно с этими банками?

Есть ещё вариант положить кредитку на полку и не пользоваться. Тогда даже случайно в кредитные не залезет.
Портить себе кредитную историю - вариант так себе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:06

  moveton написав:
  won написав:Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.

Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.

Моно, тася. Неможливо закрити кредитку і щоб лишилась дебетка.

  Сибарит написав:
  won написав:Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.

А что заставляет иметь дело именно с этими банками?

Есть ещё вариант положить кредитку на полку и не пользоваться. Тогда даже случайно в кредитные не залезет.
Портить себе кредитную историю - вариант так себе.

Це більшість, якщо не всі банки. В принципі, укр.банк. система так і підштовхує до того, щоб повністю відмовитись від їх послуг. Але поки ще не повністю, то доводиться користуватись.

А пропозиція покласти кредитку на полку не врятує від витрати ліміту, якщо хтось отримає доступ і ліміт буде відкритий.
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:22

  won написав:А пропозиція покласти кредитку на полку не врятує від витрати ліміту, якщо хтось отримає доступ і ліміт буде відкритий.

Тогда положите в сейф 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:04

  won написав:Нетривіальне питання: як зробити так, щоб жодному банку і на думку не спало пропонувати кредлім? [...]

Але як зробити, щоб банки і не думали цього робити? [...]

Але все ж спочатку розглядаю варіанти без фінансових витрат.

Хард-вариант: мобилизоваться в ЗСУ и сообщить об этом банки.
Софт-варианты подсказали выше (пусть и не универсальные).

(какой вопрос - такой ответ, извините)
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:04

  won написав:
  moveton написав:
  won написав:Ряд банків відмовляється закривати кредитку, поки не закрита дебетка, що фактично веде до неможливості мати лише дебетку.

Это какие? Впервые слышу. Выдавать кредитку с КЛ вместе с дебеткой: ну это ещё встречал. В целом одном Привате. Маме, которую эта кредитка сильно пугала, закрыл её онлайн за пару минут.

Моно, тася. Неможливо закрити кредитку і щоб лишилась дебетка.

Та ну. Чёрная монина без КЛ точно бывает. Каким-нить неработающим школьникам и домохозяйкам без доходов он именно такие сразу и выдаёт. Думаю, что и занулить можно, если КЛ таки дали. У Тазика на Вере точно можно. В тарифах с этого месяца даже специально прописано, что такая дороже, чем с КЛ. Да и странно почему нельзя закрыть Веру и оставить Ажур, если нужна прям дебетка-дебетка. Если у Мони так исторически сложилось (он начинался, как банк, где всё максимально просто, поэтому у клиента одна карта, она чёрная и клиенту других не должно быть нужно), то у Тазика Ажур полностью независим от остальных.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 08:13

  Shaman написав:якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону? 8)

Человеку, который активно пользуется кредитками, вопрос действительно может показаться бессмысленным. Не все считают кредитки деликатесом. Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои. Поэтому проблему я вижу. Другое дело, что в вопросе есть недосказанность, которая немного мешает. Но с этим тоже придется смириться, каждый из нас выносит на всеобщее одобрение ровно столько информации, сколько считает допустимым.
Старожилы помнят, какой скандал я здесь закатил, когда мне открыли кредитку без разрешения.
Продвижение кредитных продуктов действительно бывает слишком агрессивным. До сих пор я сталкивался с двумя формами навязывания:
1. Многие банки вместо дебеток стали предлагать кредитки с нулевым лимитом. Даже мне пришлось пару раз в это вступить. Я смирился с этим для тех карт, которым уготована участь сберегательных. Устанавливать лимиты не пытались.
2. Банки ставят персоналу такие планы по новым кредиткам, что ему приходится жульничать.
Приходит клиент открывать дебетку, а курица в отделении на голубом глазу заявляет, что ее открыть можно только после кредитки. Я в таком случае развернуть и уйду в другой банк, но некоторые ведутся.
С официальным отказом в обслуживании без открытия кредиток я не сталкивался, но и исключить такое не могу.
Интересно, является ли такая позиция официальной для двух упомянутых банков? Рыться в документах с телефона я в себе сил не нахожу.

Я даже понимаю боязнь несанкционированного доступа, хоть и не очень понимаю разницу между кражей своих и кредитных. Хотя, для новичка, который открывает зарплатную карту, чтобы сразу снимать все налом, и это может быть существенно.

ЗЫ Если бы начинал пользоваться банковскими продуктами в условиях нынешнего маркетинга, Я бы остался в нале.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Я даже понимаю боязнь несанкционированного доступа, хоть и не очень понимаю разницу между кражей своих и кредитных.

Різниця величезна: свої гроші доступні на рахунку кілька годин в місяць, а 99% часу там 0, який неможливо вкрасти. А коли кредитний ліміт дорівнює 3-5 місячним зарплатам, то звісно страшно, що його вкрадуть, а тобі потім вертати і ще й з %.
Я сам боюсь великого кредитного ліміту, тому в мене або каредитка "в мінусі" на 95-99 тис. зі 100, або заблокована
Дюрі-бачі
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