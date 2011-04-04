Додано: Пон 02 чер, 2025 08:13

Shaman написав: якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону? якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону?

Человеку, который активно пользуется кредитками, вопрос действительно может показаться бессмысленным. Не все считают кредитки деликатесом. Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои. Поэтому проблему я вижу. Другое дело, что в вопросе есть недосказанность, которая немного мешает. Но с этим тоже придется смириться, каждый из нас выносит на всеобщее одобрение ровно столько информации, сколько считает допустимым.Старожилы помнят, какой скандал я здесь закатил, когда мне открыли кредитку без разрешения.Продвижение кредитных продуктов действительно бывает слишком агрессивным. До сих пор я сталкивался с двумя формами навязывания:1. Многие банки вместо дебеток стали предлагать кредитки с нулевым лимитом. Даже мне пришлось пару раз в это вступить. Я смирился с этим для тех карт, которым уготована участь сберегательных. Устанавливать лимиты не пытались.2. Банки ставят персоналу такие планы по новым кредиткам, что ему приходится жульничать.Приходит клиент открывать дебетку, а курица в отделении на голубом глазу заявляет, что ее открыть можно только после кредитки. Я в таком случае развернуть и уйду в другой банк, но некоторые ведутся.С официальным отказом в обслуживании без открытия кредиток я не сталкивался, но и исключить такое не могу.Интересно, является ли такая позиция официальной для двух упомянутых банков? Рыться в документах с телефона я в себе сил не нахожу.Я даже понимаю боязнь несанкционированного доступа, хоть и не очень понимаю разницу между кражей своих и кредитных. Хотя, для новичка, который открывает зарплатную карту, чтобы сразу снимать все налом, и это может быть существенно.ЗЫ Если бы начинал пользоваться банковскими продуктами в условиях нынешнего маркетинга, Я бы остался в нале.