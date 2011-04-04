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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1898189919001901

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои

Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:16

  Дюрі-бачі написав:Різниця величезна: свої гроші доступні на рахунку кілька годин в місяць, а 99% часу там 0, який неможливо вкрасти.

Я же отдельно оговорил снятие всего в день зарплаты.
Не возводите свой стиль пользования картами в абсолют.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:18

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои

Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.

Я про цивилизованный бизнес, а не криминальный. Сама суть банкротства состоит в защите от кредиторов.
Сибарит
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