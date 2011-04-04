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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 чер, 2025 09:16
Сибарит написав:
Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои
Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 09:16
Дюрі-бачі написав:
Різниця величезна: свої гроші доступні на рахунку кілька годин в місяць, а 99% часу там 0, який неможливо вкрасти.
Я же отдельно оговорил снятие всего в день зарплаты.
Не возводите свой стиль пользования картами в абсолют.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 09:18
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои
Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.
Я про цивилизованный бизнес, а не криминальный. Сама суть банкротства состоит в защите от кредиторов.
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