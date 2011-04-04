Додано: Пон 02 чер, 2025 11:12

moveton написав: Та ну. Чёрная монина без КЛ точно бывает. Та ну. Чёрная монина без КЛ точно бывает.

Сибарит написав: в вопросе есть недосказанность, которая немного мешает. Но с этим тоже придется смириться, каждый из нас выносит на всеобщее одобрение ровно столько информации, сколько считает допустимым.



Старожилы помнят, какой скандал я здесь закатил, когда мне открыли кредитку без разрешения.



Интересно, является ли такая позиция официальной для двух упомянутых банков? Рыться в документах с телефона я в себе сил не нахожу.



не очень понимаю разницу между кражей своих и кредитных.



ЗЫ Если бы начинал пользоваться банковскими продуктами в условиях нынешнего маркетинга, Я бы остался в нале. в вопросе есть недосказанность, которая немного мешает. Но с этим тоже придется смириться, каждый из нас выносит на всеобщее одобрение ровно столько информации, сколько считает допустимым.Старожилы помнят, какой скандал я здесь закатил, когда мне открыли кредитку без разрешения.Интересно, является ли такая позиция официальной для двух упомянутых банков? Рыться в документах с телефона я в себе сил не нахожу.не очень понимаю разницу между кражей своих и кредитных.ЗЫ Если бы начинал пользоваться банковскими продуктами в условиях нынешнего маркетинга, Я бы остался в нале.

Невважно читали умову задачі. Неможливо закрити чорну моніну, щоб лишилась відкрита біла або валютні. Ну вони принаймні так кажуть, а самому зробити то нема як, кнопка "закрити картку" є на всіх картках, окрім чорної. Таки нав'язування послуг.Недосказаності немає. Я хочу, щоб банки ніколи не пропонували мені споживчий бестроковий кредит "кредитний ліміт" , а також розстрочки всіх типів. Не люблю мати чужі гроші в себе на рахунку, за які, в разі чого, відповідати мені. В нас же не Америка, що за кредитні гроші відповідає банк сам перед собою, а не клієнт, в якого якось викрали дані картки.Власне, я з подібного приводу і піднімаю питання - що без мого дозволу піднімають кредлім на існуючій кредитці. Ну а заразом піднімається і глибше питання - як отримати в сучасних умовах в банку реальну дебетку без кредитки?Банк відмовляється закривати кредитку, поки існують інші картки.По крадіжці своїх і кредитних - в нашій укрбанк системі за крадіжку кредитних буде все одно відповідати клієнт, з чийого рахунку їх вкрали.100%, в цьому напрямку і рухаюсь. Для початку відмова від кредитних продуктів, а далі будем бачити.