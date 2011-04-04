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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1898189919001901

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои

Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:16

  Дюрі-бачі написав:Різниця величезна: свої гроші доступні на рахунку кілька годин в місяць, а 99% часу там 0, який неможливо вкрасти.

Я же отдельно оговорил снятие всего в день зарплаты.
Не возводите свой стиль пользования картами в абсолют.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:18

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои

Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.

Я про цивилизованный бизнес, а не криминальный. Сама суть банкротства состоит в защите от кредиторов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:12

  moveton написав:Та ну. Чёрная монина без КЛ точно бывает.

Невважно читали умову задачі. Неможливо закрити чорну моніну, щоб лишилась відкрита біла або валютні. Ну вони принаймні так кажуть, а самому зробити то нема як, кнопка "закрити картку" є на всіх картках, окрім чорної. Таки нав'язування послуг.

  Сибарит написав: в вопросе есть недосказанность, которая немного мешает. Но с этим тоже придется смириться, каждый из нас выносит на всеобщее одобрение ровно столько информации, сколько считает допустимым.

Старожилы помнят, какой скандал я здесь закатил, когда мне открыли кредитку без разрешения.

Интересно, является ли такая позиция официальной для двух упомянутых банков? Рыться в документах с телефона я в себе сил не нахожу.

не очень понимаю разницу между кражей своих и кредитных.

ЗЫ Если бы начинал пользоваться банковскими продуктами в условиях нынешнего маркетинга, Я бы остался в нале.

Недосказаності немає. Я хочу, щоб банки ніколи не пропонували мені споживчий бестроковий кредит "кредитний ліміт" , а також розстрочки всіх типів. Не люблю мати чужі гроші в себе на рахунку, за які, в разі чого, відповідати мені. В нас же не Америка, що за кредитні гроші відповідає банк сам перед собою, а не клієнт, в якого якось викрали дані картки.

Власне, я з подібного приводу і піднімаю питання - що без мого дозволу піднімають кредлім на існуючій кредитці. Ну а заразом піднімається і глибше питання - як отримати в сучасних умовах в банку реальну дебетку без кредитки?

Банк відмовляється закривати кредитку, поки існують інші картки.

По крадіжці своїх і кредитних - в нашій укрбанк системі за крадіжку кредитних буде все одно відповідати клієнт, з чийого рахунку їх вкрали.

100%, в цьому напрямку і рухаюсь. Для початку відмова від кредитних продуктів, а далі будем бачити.
won
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:19

  won написав:
  moveton написав:Та ну. Чёрная монина без КЛ точно бывает.

Невважно читали умову задачі. Неможливо закрити чорну моніну, щоб лишилась відкрита біла або валютні. Ну вони принаймні так кажуть, а самому зробити то нема як, кнопка "закрити картку" є на всіх картках, окрім чорної. Таки нав'язування послуг.

Чёрную нельзя да, хотя "ряд банков" делать из уникального Мони - это сильно. Но какие такие услуги навязывает чёрная карта, если по ней занулить КЛ? Кредитный BIN?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:Кредитный BIN?
І до речі, для тих хто катається за кордон дуже потрібна фіча -- кредитний БІН -- можна авто взяти в аренду, бо на звичайну дебетку НЕ дадуть, або будуть вимагати стаховий депо, який потім ще місяць будуть повертати!! :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:31

  Amethyst написав:
  moveton написав:Кредитный BIN?
І до речі, для тих хто катається за кордон дуже потрібна фіча -- кредитний БІН -- можна авто взяти в аренду, бо на звичайну дебетку НЕ дадуть, або будуть вимагати стаховий депо, який потім ще місяць будуть повертати!! :P :P

Да я знаю, что нормальным людям оно полезная фича. Но навязывание услуг ненавистнику кредитных продуктов, не поспоришь :mrgreen: С Моней согласен, если от кредитности даже с нулевым лимитом плющит и таращит, то просто в нём карты не открывать. В нём услуги изначально так построены. В остальных банках не встречал проблемы иметь только дебетки. А в каких-нить Раде, Райфе или Укргазе кредитку получить - это вообще mission impossible.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:56

  moveton написав:А в каких-нить Раде, Райфе или Укргазе кредитку получить - это вообще mission impossible.

В Раде тоже кредитки с нулевым лимитом.
Но найти в банковской системе честную дебетку все таки можно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 15:11

  Сибарит написав:В Раде тоже кредитки с нулевым лимитом.
Но найти в банковской системе честную дебетку все таки можно.

Во всяком случае все карты, кроме Тудым-сюдым, КЛ не имеют даже в потенциале. BIN не смотрел. Он может и кредитный. Но да, должны быть в других банках и дебетки. Во всяком случае в теме про P2P за рубеж только Глобус виртуальная (но не пластиковая) замечена, как определяемая Револютом, как кредитная, и поэтому с повышеным комисом со стороны Революта.
moveton
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