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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 чер, 2025 09:16
Сибарит написав:
Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои
Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 09:16
Дюрі-бачі написав:
Різниця величезна: свої гроші доступні на рахунку кілька годин в місяць, а 99% часу там 0, який неможливо вкрасти.
Я же отдельно оговорил снятие всего в день зарплаты.
Не возводите свой стиль пользования картами в абсолют.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 09:18
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои
Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.
Я про цивилизованный бизнес, а не криминальный. Сама суть банкротства состоит в защите от кредиторов.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:12
moveton написав:
Та ну. Чёрная монина без КЛ точно бывает.
Невважно читали умову задачі. Неможливо закрити чорну моніну, щоб лишилась відкрита біла або валютні. Ну вони принаймні так кажуть, а самому зробити то нема як, кнопка "закрити картку" є на всіх картках, окрім чорної. Таки нав'язування послуг.
Сибарит написав:
в вопросе есть недосказанность, которая немного мешает. Но с этим тоже придется смириться, каждый из нас выносит на всеобщее одобрение ровно столько информации, сколько считает допустимым.
Старожилы помнят, какой скандал я здесь закатил, когда мне открыли кредитку без разрешения.
Интересно, является ли такая позиция официальной для двух упомянутых банков? Рыться в документах с телефона я в себе сил не нахожу.
не очень понимаю разницу между кражей своих и кредитных.
ЗЫ Если бы начинал пользоваться банковскими продуктами в условиях нынешнего маркетинга, Я бы остался в нале.
Недосказаності немає. Я хочу, щоб банки ніколи не пропонували мені споживчий бестроковий кредит "кредитний ліміт" , а також розстрочки всіх типів. Не люблю мати чужі гроші в себе на рахунку, за які, в разі чого, відповідати мені. В нас же не Америка, що за кредитні гроші відповідає банк сам перед собою, а не клієнт, в якого якось викрали дані картки.
Власне, я з подібного приводу і піднімаю питання - що без мого дозволу піднімають кредлім на існуючій кредитці. Ну а заразом піднімається і глибше питання - як отримати в сучасних умовах в банку реальну дебетку без кредитки?
Банк відмовляється закривати кредитку, поки існують інші картки.
По крадіжці своїх і кредитних - в нашій укрбанк системі за крадіжку кредитних буде все одно відповідати клієнт, з чийого рахунку їх вкрали.
100%, в цьому напрямку і рухаюсь. Для початку відмова від кредитних продуктів, а далі будем бачити.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:19
won написав: moveton написав:
Та ну. Чёрная монина без КЛ точно бывает.
Невважно читали умову задачі. Неможливо закрити чорну моніну, щоб лишилась відкрита біла або валютні. Ну вони принаймні так кажуть, а самому зробити то нема як, кнопка "закрити картку" є на всіх картках, окрім чорної. Таки нав'язування послуг.
Чёрную нельзя да, хотя "ряд банков" делать из уникального Мони - это сильно. Но какие такие услуги навязывает чёрная карта, если по ней занулить КЛ? Кредитный BIN?
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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:31
Да я знаю, что нормальным людям оно полезная фича. Но навязывание услуг ненавистнику кредитных продуктов, не поспоришь
С Моней согласен, если от кредитности даже с нулевым лимитом плющит и таращит, то просто в нём карты не открывать. В нём услуги изначально так построены. В остальных банках не встречал проблемы иметь только дебетки. А в каких-нить Раде, Райфе или Укргазе кредитку получить - это вообще mission impossible.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:56
moveton написав:
А в каких-нить Раде, Райфе или Укргазе кредитку получить - это вообще mission impossible.
В Раде тоже кредитки с нулевым лимитом.
Но найти в банковской системе честную дебетку все таки можно.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 15:11
Сибарит написав:
В Раде тоже кредитки с нулевым лимитом.
Но найти в банковской системе честную дебетку все таки можно.
Во всяком случае все карты, кроме Тудым-сюдым, КЛ не имеют даже в потенциале. BIN не смотрел. Он может и кредитный. Но да, должны быть в других банках и дебетки. Во всяком случае в теме про P2P за рубеж только Глобус виртуальная (но не пластиковая) замечена, как определяемая Револютом, как кредитная, и поэтому с повышеным комисом со стороны Революта.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 16:58
moveton написав: Сибарит написав:
В Раде тоже кредитки с нулевым лимитом.
Но найти в банковской системе честную дебетку все таки можно.
Во всяком случае все карты, кроме Тудым-сюдым, КЛ не имеют даже в потенциале. BIN не смотрел. Он может и кредитный. Но да, должны быть в других банках и дебетки. Во всяком случае в теме про P2P за рубеж только Глобус виртуальная (но не пластиковая) замечена, как определяемая Револютом, как кредитная, и поэтому с повышеным комисом со стороны Революта.
С BIN вообще все мутно. По состоянию на пару лет тому назад почти все наши кредитки бились как дебетовые. Кредит реализовывался как разрешенный овердрафт. Зато ракетная карта альфы, которая вообще лимита не предусматривает, билась как кредитная.
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