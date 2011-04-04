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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 чер, 2025 19:09
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои
Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.
ви в бізнес на Донбасі пробували? бо таких жахів про Західну Україну не чув, навіть навпаки
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Додано: Пон 02 чер, 2025 19:16
Shaman написав:
ви в бізнес на Донбасі пробували? бо таких жахів про Західну Україну не чув, навіть навпаки
Закарпаття завжди було в топі по криміналітету, зокрема Медведчук, Шуфрич... А Зараз Балога і його братва при владі, хоча всякі столичні Тищенки досі пробують віджати бізнес.
А щодо банків і кредитів: до сусідів досі приходять колектори за кредити, невиплачені в 2013-15 роках
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Додано: Пон 02 чер, 2025 19:51
Дюрі-бачі написав:
Закарпаття завжди було в топі по криміналітету, зокрема Медведчук, Шуфрич... А Зараз Балога і його братва при владі, хоча всякі столичні Тищенки досі пробують віджати бізнес.
Отжатие бизнеса - это из другой оперы. Вообще, если по законам, банкротство юрика после которого он отвечает по всем долгам сотней гривен уставного капитала - это нормально. Кредиторы должны сами себя винить, что такому дали денег. Про не отданный заём чёрным налом у мафии не говорим. А, например, при банкопаде я не слышал, чтобы кого-то в карьере утопили.
Дюрі-бачі написав:
А щодо банків і кредитів: до сусідів досі приходять колектори за кредити, невиплачені в 2013-15 роках
Соседи кредиты точно, как юрики брали? У физиков/предпринимателей ответственность другая совсем. Им и банкротиться-то совсем недавно разрешили и говорят, что процедура не простая и не дешёвая.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 20:01
moveton написав:
Соседи кредиты точно, как юрики брали?
Точно, в Приваті. Вони були ФОП і під якусь там пільгову програму брали кредит, досі розплатитись не можуть і арешт на все майно висить + офіційно працювати не можуть, бо зарплату відбирають...
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Додано: Пон 02 чер, 2025 20:29
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
Соседи кредиты точно, как юрики брали?
Точно, в Приваті. Вони були ФОП і під якусь там пільгову програму брали кредит, досі розплатитись не можуть і арешт на все майно висить + офіційно працювати не можуть, бо зарплату відбирають...
Не верю. Как они ухитрились взять кредит с ответственностью юрика, если были ФОП? Думаю, что как ФОП и брали и теперь отвечают за него, как говорит первая буква в этой аббревиатуре, т.е. всем имуществом.
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