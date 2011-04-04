Додано: Вів 03 чер, 2025 11:31

Модератор написав: Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення

Банкінг у кишені: що вміють сучасні банківські застосунки в Україні



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Думалось, що тут буде стаття про те, що банк додатки стають перевантаженими, а ні - там просто промоція деяких банків.Втім, все ж хотілось би висловити думку з приводу саме того, що висловлено у назві, а саме проблеми: сучасні додатки стають комбайнами, і це проблема. Їх пишуть на бібліотеках з фреймворків з купою інших бібліотек, і це роздуває додатки до сотень мегабайт кожен. Плюс телеметрія, яку хоче збирати кожен пилосос чи праска, а банк додатки - й поготів. Крім того, купа зайвих небанківських продуктів - магазини, якісь ачівки всередині додатку, конкурси, акції, онлайн-доставки, страхові поліси і купа чого, що не є банківським продуктом і чого не повинно бути в банках. І вишенька - відмова деяких банків взагалі мати веб-версію, бо вони хочуть зібрати побільше телеметрії.Так не повинно бути. Комбайни треба лишати в Китаї - там тих наркоманів китайців уже конкретно підсадили на вічат. В нас було б добре, аби були прості мінімалістичні швидкодійні додатки. Такими є готовність користуватись. Від усіх інших постачальників послуг, які кожен вважає себе центром всесвіту і пихає в свій додаток все - від тих постачальників є план поступово відмовлятись.Ось це хотілося б обговорити - тенденцію до корпоратизації, "знелюднення", знецінення і залазіння в таємниці всіх аспектів життя клієнта і як з цим активно боротись. Коли це вже не клієнти, а "цільова аудиторія". А так як ми вже не клієнти, а ЦА, то й ми не зобов'язані ставитись до всих цих корпорацій людяно, а навпаки - з їх треба вибивати все, шо їм не належить.