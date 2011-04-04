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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 чер, 2025 19:09
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
Я не понимаю бытовые расходы в кредит, как и бизнес за свои
Кардинально протилежної думки: всі побутові витрати тільки в безвідсотковий кредит, поки свої гроші на депозиті. А бізнес виключно за свої, бо коли бізнес збанкрутує, то як потім вертати борги? Чимало горе-бізнесменів за кредитні кошти лежить на дні кар'єру.
ви в бізнес на Донбасі пробували? бо таких жахів про Західну Україну не чув, навіть навпаки
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Додано: Пон 02 чер, 2025 19:16
Shaman написав:
ви в бізнес на Донбасі пробували? бо таких жахів про Західну Україну не чув, навіть навпаки
Закарпаття завжди було в топі по криміналітету, зокрема Медведчук, Шуфрич... А Зараз Балога і його братва при владі, хоча всякі столичні Тищенки досі пробують віджати бізнес.
А щодо банків і кредитів: до сусідів досі приходять колектори за кредити, невиплачені в 2013-15 роках
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Додано: Пон 02 чер, 2025 19:51
Дюрі-бачі написав:
Закарпаття завжди було в топі по криміналітету, зокрема Медведчук, Шуфрич... А Зараз Балога і його братва при владі, хоча всякі столичні Тищенки досі пробують віджати бізнес.
Отжатие бизнеса - это из другой оперы. Вообще, если по законам, банкротство юрика после которого он отвечает по всем долгам сотней гривен уставного капитала - это нормально. Кредиторы должны сами себя винить, что такому дали денег. Про не отданный заём чёрным налом у мафии не говорим. А, например, при банкопаде я не слышал, чтобы кого-то в карьере утопили.
Дюрі-бачі написав:
А щодо банків і кредитів: до сусідів досі приходять колектори за кредити, невиплачені в 2013-15 роках
Соседи кредиты точно, как юрики брали? У физиков/предпринимателей ответственность другая совсем. Им и банкротиться-то совсем недавно разрешили и говорят, что процедура не простая и не дешёвая.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 20:01
moveton написав:
Соседи кредиты точно, как юрики брали?
Точно, в Приваті. Вони були ФОП і під якусь там пільгову програму брали кредит, досі розплатитись не можуть і арешт на все майно висить + офіційно працювати не можуть, бо зарплату відбирають...
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Додано: Пон 02 чер, 2025 20:29
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
Соседи кредиты точно, как юрики брали?
Точно, в Приваті. Вони були ФОП і під якусь там пільгову програму брали кредит, досі розплатитись не можуть і арешт на все майно висить + офіційно працювати не можуть, бо зарплату відбирають...
Не верю. Как они ухитрились взять кредит с ответственностью юрика, если были ФОП? Думаю, что как ФОП и брали и теперь отвечают за него, как говорит первая буква в этой аббревиатуре, т.е. всем имуществом.
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moveton
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Додано: Вів 03 чер, 2025 10:18
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Банкінг у кишені: що вміють сучасні банківські застосунки в Україні
Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як користувача. Застосунки яких банків вважаєте найбільш зручними? У чому полягають їхні переваги?
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Додано: Вів 03 чер, 2025 11:31
Модератор написав:
Шановні форумчани, долучайтеся до обговоренняБанкінг у кишені: що вміють сучасні банківські застосунки в Україні
Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як користувача.
Думалось, що тут буде стаття про те, що банк додатки стають перевантаженими, а ні - там просто промоція деяких банків.
Втім, все ж хотілось би висловити думку з приводу саме того, що висловлено у назві, а саме проблеми: сучасні додатки стають комбайнами, і це проблема. Їх пишуть на бібліотеках з фреймворків з купою інших бібліотек, і це роздуває додатки до сотень мегабайт кожен. Плюс телеметрія, яку хоче збирати кожен пилосос чи праска, а банк додатки - й поготів. Крім того, купа зайвих небанківських продуктів - магазини, якісь ачівки всередині додатку, конкурси, акції, онлайн-доставки, страхові поліси і купа чого, що не є банківським продуктом і чого не повинно бути в банках. І вишенька - відмова деяких банків взагалі мати веб-версію, бо вони хочуть зібрати побільше телеметрії.
Так не повинно бути. Комбайни треба лишати в Китаї - там тих наркоманів китайців уже конкретно підсадили на вічат. В нас було б добре, аби були прості мінімалістичні швидкодійні додатки. Такими є готовність користуватись. Від усіх інших постачальників послуг, які кожен вважає себе центром всесвіту і пихає в свій додаток все - від тих постачальників є план поступово відмовлятись.
Ось це хотілося б обговорити - тенденцію до корпоратизації, "знелюднення", знецінення і залазіння в таємниці всіх аспектів життя клієнта і як з цим активно боротись. Коли це вже не клієнти, а "цільова аудиторія". А так як ми вже не клієнти, а ЦА, то й ми не зобов'язані ставитись до всих цих корпорацій людяно, а навпаки - з їх треба вибивати все, шо їм не належить.
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won
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Додано: Вів 03 чер, 2025 12:01
won написав:
Так не повинно бути. Комбайни треба лишати в Китаї - там тих наркоманів китайців уже конкретно підсадили на вічат. В нас було б добре, аби були прості мінімалістичні швидкодійні додатки. Такими є готовність користуватись. Від усіх інших постачальників послуг, які кожен вважає себе центром всесвіту і пихає в свій додаток все - від тих постачальників є план поступово відмовлятись.
Це реалізується в API...
А потім якийсь ФінтеХ реалізує об'єднання ВСІХ (ну хоча б 10..15) банок у себе, додасть Бузгалтерію з Бюджетуванням і буде шикарний СУПЕР-АП (не калічний Сенс!!)
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Додано: Вів 03 чер, 2025 12:09
won написав:
Нетривіальне питання: як зробити так, щоб жодному банку і на думку не спало пропонувати кредлім? Я не хочу і не планую користатись кредлімом, розраховую лише на себе.
Мені ці заманухи з кредлімом на карту та/або з оплатою частинами не потрібні. Я знаю, що розмір грошової маси в банках росте, хочуть на цьому позаробляти - та це не мої проблеми. Хай заробляють лиш на комісіях при покупках. Зажрались.
Звісно, можна вручну кожен раз вертати ліміт на 0 після чергової спроби напарити мені його.
Але як зробити, щоб банки і не думали цього робити? Може, в УБКІ є кнопка якась "заборонити надання кредитного ліміту", або можна якусь послідовність дій зробити, щоб для всіх банків стало однозначно: "такому ІНПП ліміт ні в якому разі не давати"? Можливо, лишити десь на якійсь картці одну копійку боргу і не платити ніколи, щоб там росла просрочка і просрочка просрочки?
Але все ж спочатку розглядаю варіанти без фінансових витрат.
Начебто в сервісі УБКІ є функція "замороження" обираєте її, і банки вам не зможуть давати ліміти. Аогуглите цю тему, або може хтось тут докладніше розповість.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:47
won написав:
Нетривіальне питання: як зробити так, щоб жодному банку і на думку не спало пропонувати кредлім? Я не хочу і не планую користатись кредлімом, розраховую лише на себе.
Мені ці заманухи з кредлімом на карту та/або з оплатою частинами не потрібні. Я знаю, що розмір грошової маси в банках росте, хочуть на цьому позаробляти - та це не мої проблеми. Хай заробляють лиш на комісіях при покупках. Зажрались.
Звісно, можна вручну кожен раз вертати ліміт на 0 після чергової спроби напарити мені його.
Але як зробити, щоб банки і не думали цього робити? Може, в УБКІ є кнопка якась "заборонити надання кредитного ліміту", або можна якусь послідовність дій зробити, щоб для всіх банків стало однозначно: "такому ІНПП ліміт ні в якому разі не давати"? Можливо, лишити десь на якійсь картці одну копійку боргу і не платити ніколи, щоб там росла просрочка і просрочка просрочки?
Але все ж спочатку розглядаю варіанти без фінансових витрат.
Вполне демократично.
Мы идем в Европу.
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