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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1900190119021903

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону? 8)

Знаете какие вещи не имеют границ?

Может человек считает, что ему говно в рот пихают. Да не, не может такого быть.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 21:58

  M-A-X написав:
  Shaman написав:якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону? 8)

Знаете какие вещи не имеют границ?

Может человек считает, что ему говно в рот пихают. Да не, не может такого быть.

щось хотіли сказати? :D

людина може вважати все, що завгодно. в мене є знайомий - принципово не користується картками, лише кеш - теж варіант. а оце дебетну картку хочу, щоб всі плюшки, а кредитну - не хочу. а банк навпаки хоче, бо вони створені щоб прибуток заробляти, а не обслуговувати користувача лише дебітних карток. точніше є й таки - але тоді коміс за обслуговування умовно 50 дол в місяць за кожну картку.

а то ми хочемо якісний сервіс, ще й безкоштовно - в житті так не буває 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:людина може вважати все, що завгодно. в мене є знайомий - принципово не користується картками, лише кеш - теж варіант. а оце дебетну картку хочу, щоб всі плюшки, а кредитну - не хочу. а банк навпаки хоче, бо вони створені щоб прибуток заробляти, а не обслуговувати користувача лише дебітних карток. точніше є й таки - але тоді коміс за обслуговування умовно 50 дол в місяць за кожну картку.

А чем это пользователь только дебеток такой уж невыгодный? Свою долю комиса интерчейнджа он приносит. Когда карты в Украине только появлялись, то были только дебетки. Бесплатные, если был согласен на VISA Electron, правда, с небольшим неснижаемым остатком. Универсальная с КЛ - это было прям революционное предложение позже и то её первые годы выдавали крайне неохотно. Примерно, как сейчас Райф с Укргазом. Валютные кредитки и до сих пор никто не то, что не навязывает, а даже не выпускает. При этом за них обычно просят от нуля до более-менее символической платы за обслуживание.
moveton
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