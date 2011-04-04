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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1900190119021903

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону? 8)

Знаете какие вещи не имеют границ?

Может человек считает, что ему говно в рот пихают. Да не, не может такого быть.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 21:58

  M-A-X написав:
  Shaman написав:якесь вигадане питання - типу в горло не лізе вже й чорна ікра, як зробити, щоб не пропонували червону? 8)

Знаете какие вещи не имеют границ?

Может человек считает, что ему говно в рот пихают. Да не, не может такого быть.

щось хотіли сказати? :D

людина може вважати все, що завгодно. в мене є знайомий - принципово не користується картками, лише кеш - теж варіант. а оце дебетну картку хочу, щоб всі плюшки, а кредитну - не хочу. а банк навпаки хоче, бо вони створені щоб прибуток заробляти, а не обслуговувати користувача лише дебітних карток. точніше є й таки - але тоді коміс за обслуговування умовно 50 дол в місяць за кожну картку.

а то ми хочемо якісний сервіс, ще й безкоштовно - в житті так не буває 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:людина може вважати все, що завгодно. в мене є знайомий - принципово не користується картками, лише кеш - теж варіант. а оце дебетну картку хочу, щоб всі плюшки, а кредитну - не хочу. а банк навпаки хоче, бо вони створені щоб прибуток заробляти, а не обслуговувати користувача лише дебітних карток. точніше є й таки - але тоді коміс за обслуговування умовно 50 дол в місяць за кожну картку.

А чем это пользователь только дебеток такой уж невыгодный? Свою долю комиса интерчейнджа он приносит. Когда карты в Украине только появлялись, то были только дебетки. Бесплатные, если был согласен на VISA Electron, правда, с небольшим неснижаемым остатком. Универсальная с КЛ - это было прям революционное предложение позже и то её первые годы выдавали крайне неохотно. Примерно, как сейчас Райф с Укргазом. Валютные кредитки и до сих пор никто не то, что не навязывает, а даже не выпускает. При этом за них обычно просят от нуля до более-менее символической платы за обслуживание.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:26

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:04

Shaman

а то ми хочемо якісний сервіс, ще й безкоштовно - в житті так не буває 8)


Сьогодні отримав такий.
В Кредо пакет Крафт.
У них круті умови по аероп.сервісам. І без будь яких додаткових вимог по витратам перед подорожами.
Умови безкоштовності доволі легкі. А для УБД взагалі їх (умов) нема.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:Умови безкоштовності доволі легкі. А для УБД взагалі їх (умов) нема.
Все ж УБД це не дуже легкі умови :roll:
Дякуємо, воїне :|
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:44

  Amethyst написав:
  Hotab написав:Умови безкоштовності доволі легкі. А для УБД взагалі їх (умов) нема.
Все ж УБД це не дуже легкі умови :roll:
Дякуємо, воїне :|


Для не УБД умовою є закидання 40к щомісяця.
Теж для тих, хто претендує на преміальне обслуговування, не імпосибл мішін.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:51

  Hotab написав:
  Amethyst написав:
  Hotab написав:Умови безкоштовності доволі легкі. А для УБД взагалі їх (умов) нема.
Все ж УБД це не дуже легкі умови :roll:
Дякуємо, воїне :|


Для не УБД умовою є закидання 40к щомісяця.
Теж для тих, хто претендує на преміальне обслуговування, не імпосибл мішін.

оце дійсно, чудові умови
Але 40К/міс це для КрафтБлек (MС World Black), а для Крафта (бульш курутий МС World Elite) -- 100К/міс
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:07

Вітаю із офіційним Дефолтом...


- Ukraine has missed the US$0.67 billion payment on its GDP-linked securities due on June 2, 2025.
- Moreover, we do not expect the payment within the securities' contractual grace period of 10 business days, given the government's moratorium on payments on this bond unless it is restructured.
- We therefore lowered our issue rating on the GDP-linked securities to 'D' (default) from 'CC'.



https://disclosure.spglobal.com/ratings ... id/3381368

https://epravda.com.ua/finances/s-p-zay ... ol-807548/
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 04 чер, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:07

Amethyst

Але 40К/міс це для КрафтБлек (MС World Black), а для Крафта (бульш курутий МС World Elite) -- 100К/міс


Персмен розказувала про суттєві покращені умови у Крафта (без Блек), але що там суттєвого крім підвищеного місячного ліміту?
Ну хоча б з того, чого б не вистачило вам у «Блек»?
Я б не хотів підписуватись на обовʼязок кидати по 100к на місяць. Це вже доволі вимогливі умови, які виконати можна, але не без зусиль.
Hotab
 
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