Знаете какие вещи не имеют границ?
Может человек считает, что ему говно в рот пихают. Да не, не может такого быть.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 чер, 2025 19:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 03 чер, 2025 21:58
щось хотіли сказати?
людина може вважати все, що завгодно. в мене є знайомий - принципово не користується картками, лише кеш - теж варіант. а оце дебетну картку хочу, щоб всі плюшки, а кредитну - не хочу. а банк навпаки хоче, бо вони створені щоб прибуток заробляти, а не обслуговувати користувача лише дебітних карток. точніше є й таки - але тоді коміс за обслуговування умовно 50 дол в місяць за кожну картку.
а то ми хочемо якісний сервіс, ще й безкоштовно - в житті так не буває
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:19
Re: Байки про банки і не тільки....
А чем это пользователь только дебеток такой уж невыгодный? Свою долю комиса интерчейнджа он приносит. Когда карты в Украине только появлялись, то были только дебетки. Бесплатные, если был согласен на VISA Electron, правда, с небольшим неснижаемым остатком. Универсальная с КЛ - это было прям революционное предложение позже и то её первые годы выдавали крайне неохотно. Примерно, как сейчас Райф с Укргазом. Валютные кредитки и до сих пор никто не то, что не навязывает, а даже не выпускает. При этом за них обычно просят от нуля до более-менее символической платы за обслуживание.
Додано: Сер 04 чер, 2025 11:26
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше
Додано: Сер 04 чер, 2025 12:04
Shaman
Сьогодні отримав такий.
В Кредо пакет Крафт.
У них круті умови по аероп.сервісам. І без будь яких додаткових вимог по витратам перед подорожами.
Умови безкоштовності доволі легкі. А для УБД взагалі їх (умов) нема.
Додано: Сер 04 чер, 2025 12:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 04 чер, 2025 12:44
Додано: Сер 04 чер, 2025 12:51
оце дійсно,
Але 40К/міс це для КрафтБлек (MС World Black), а для Крафта (бульш курутий МС World Elite) -- 100К/міс
Додано: Сер 04 чер, 2025 13:07
Вітаю із офіційним Дефолтом...
- Ukraine has missed the US$0.67 billion payment on its GDP-linked securities due on June 2, 2025.
- Moreover, we do not expect the payment within the securities' contractual grace period of 10 business days, given the government's moratorium on payments on this bond unless it is restructured.
- We therefore lowered our issue rating on the GDP-linked securities to 'D' (default) from 'CC'.
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 04 чер, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 чер, 2025 13:07
Amethyst
Персмен розказувала про суттєві покращені умови у Крафта (без Блек), але що там суттєвого крім підвищеного місячного ліміту?
Ну хоча б з того, чого б не вистачило вам у «Блек»?
Я б не хотів підписуватись на обовʼязок кидати по 100к на місяць. Це вже доволі вимогливі умови, які виконати можна, але не без зусиль.
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