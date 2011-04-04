Додано: Вів 03 чер, 2025 22:19

Shaman написав: людина може вважати все, що завгодно. в мене є знайомий - принципово не користується картками, лише кеш - теж варіант. а оце дебетну картку хочу, щоб всі плюшки, а кредитну - не хочу. а банк навпаки хоче, бо вони створені щоб прибуток заробляти, а не обслуговувати користувача лише дебітних карток. точніше є й таки - але тоді коміс за обслуговування умовно 50 дол в місяць за кожну картку. людина може вважати все, що завгодно. в мене є знайомий - принципово не користується картками, лише кеш - теж варіант. а оце дебетну картку хочу, щоб всі плюшки, а кредитну - не хочу. а банк навпаки хоче, бо вони створені щоб прибуток заробляти, а не обслуговувати користувача лише дебітних карток. точніше є й таки - але тоді коміс за обслуговування умовно 50 дол в місяць за кожну картку.

А чем это пользователь только дебеток такой уж невыгодный? Свою долю комиса интерчейнджа он приносит. Когда карты в Украине только появлялись, то были только дебетки. Бесплатные, если был согласен на VISA Electron, правда, с небольшим неснижаемым остатком. Универсальная с КЛ - это было прям революционное предложение позже и то её первые годы выдавали крайне неохотно. Примерно, как сейчас Райф с Укргазом. Валютные кредитки и до сих пор никто не то, что не навязывает, а даже не выпускает. При этом за них обычно просят от нуля до более-менее символической платы за обслуживание.