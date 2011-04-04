RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1901190219031904

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:20

Але 40К/міс це для КрафтБлек (MС World Black), а для Крафта (бульш курутий МС World Elite) -- 100К.
ще пару років тому в Кредо існував для надходжень на рахунки накопичувальний трігер їхнього фїнмоніторінгу. Конкретних цифр не знаю, бо тому сам "не зловживав" там надходженнями
flysoulfly
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:07

  flysoulfly написав:
Але 40К/міс це для КрафтБлек (MС World Black), а для Крафта (бульш курутий МС World Elite) -- 100К.
ще пару років тому в Кредо існував для надходжень на рахунки накопичувальний трігер їхнього фїнмоніторінгу. Конкретних цифр не знаю, бо тому сам "не зловживав" там надходженнями


Зараз персмен мене спитала, яка Макс сума планується заходити щомісяця, щоб прописати.
Я кажу «хз».
Вона каже «мільйон ок?»
Я кажу «хай 500к»
Вона «у нас не будуть питати походження.»
Hotab
 
Повідомлень: 15309
З нами з: 15.02.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 2403 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:23

  Hotab написав:Зараз персмен мене спитала, яка Макс сума планується заходити щомісяця, щоб прописати.
Я кажу «хз».
Вона каже «мільйон ок?»
Я кажу «хай 500к»
Вона «у нас не будуть питати походження.»

По всей видимости, банк уже Вас знает как достаточно состоятельного клиента с белыми доходами. Т.е. классический финмон Вы прошли.
Но недавно появился ещё один повод для возбуждения у финмона - разовая операция крупнее обычной. Вот у Вас и спросили, до какой суммы считать операции обычными.
Контора пишет...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8350
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6440 раз.
Подякували: 21554 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
  #<1 ... 1901190219031904
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 275743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 135602
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 53443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8731)
06.06.2025 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.