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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:20
Але 40К/міс це для КрафтБлек (MС World Black), а для Крафта (бульш курутий МС World Elite) -- 100К.
ще пару років тому в Кредо існував для надходжень на рахунки накопичувальний
трігер їхнього фїнмоніторінгу. Конкретних цифр не знаю, бо тому сам "не зловживав" там надходженнями
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flysoulfly
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:07
flysoulfly написав:
Але 40К/міс це для КрафтБлек (MС World Black), а для Крафта (бульш курутий МС World Elite) -- 100К.
ще пару років тому в Кредо існував для надходжень на рахунки накопичувальний
трігер їхнього фїнмоніторінгу. Конкретних цифр не знаю, бо тому сам "не зловживав" там надходженнями
Зараз персмен мене спитала, яка Макс сума планується заходити щомісяця, щоб прописати.
Я кажу «хз».
Вона каже «мільйон ок?»
Я кажу «хай 500к»
Вона «у нас не будуть питати походження.»
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Hotab
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:23
Hotab написав:
Зараз персмен мене спитала, яка Макс сума планується заходити щомісяця, щоб прописати.
Я кажу «хз».
Вона каже «мільйон ок?»
Я кажу «хай 500к»
Вона «у нас не будуть питати походження.»
По всей видимости, банк уже Вас знает как достаточно состоятельного клиента с белыми доходами. Т.е. классический финмон Вы прошли.
Но недавно появился ещё один повод для возбуждения у финмона - разовая операция крупнее обычной. Вот у Вас и спросили, до какой суммы считать операции обычными.
Контора пишет...
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:28
Hotab написав:
Вона «у нас не будуть питати походження.»
Теперь будут.
Сибарит написав:
Вот у Вас и спросили, до какой суммы считать операции обычными.
Какая-то дичь. Сама нормативка дичь.
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