Не похоже - о комисах тас заявил 2 мая, банк отштрафован в мае (без числа) - не думаю что банк был оштрафован 1 или 2 числа и он так вот сразу подсуетился под это дело с тарифами... - думаю ответ на ваш вопрос - точно нет - это другое
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 чер, 2025 21:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Не похоже - о комисах тас заявил 2 мая, банк отштрафован в мае (без числа) - не думаю что банк был оштрафован 1 или 2 числа и он так вот сразу подсуетился под это дело с тарифами... - думаю ответ на ваш вопрос - точно нет - это другое
Додано: Пон 09 чер, 2025 22:30
"занести їм 15 білих куїв" - это больше 400т. в эквив., могут возникнуть проблемы. КРОМЕ того, несмотря на бух.справки о выплатах - могут поинтересоваться происхождением, почему - налом И были ли "свежие" пополнения счетов в этом и других банках?!
Так как "білими куями" зарплату/ден.довольствие у нас НЕ выплачивают, получается что - сбережения (как наследство или как выручку от продажи - тоже не доказать); какова может быть реакция в наше время на сбережения как источник "білих куїв"- НЕ знаю, но и сам предпочитаю синие с учетом слухов и тенденций последних лет...
Додано: Вів 10 чер, 2025 03:31
Миша-клиент
Так це якраз і була акція «витруси сусєки від мотлоху». З 17+ білих куїв десь 1400 забракували, доведеться везти в центральне ощаду, там мають забрати. Крім трохи плям і штампиків там нема нічого крамольного.
Щодо моніторингу.. Ну симпатичний персмен працює і контролює кожен крок , каже проблем не має бути.
Єдине що поки не сподобалось , це ліміт разового зняття валютної готівки в касі - екв. 90к. грн
Але докупити в касі за грн кеш дали скільки хотів.
Загалом поки що досвід з ними лише позитивний, побачимо.
Цікаво те, що я ще до війни в Херсоні в 21 році таскав баул готівки в Кредо. Разово по 20к дол , міняв їх онлайн, знімав гривні , повторював це. При тому що на той момент мав на місяць світлого доходу екв. трохи менше 2к дол . Але питань не виникало. А от ПУМБа почала напружуватись.
Додано: Сер 11 чер, 2025 22:47
Re: Байки про банки і не тільки....
якщо у когось збережена то дайте будь ласка юра на таблицю які банки сапортять валютний п2п переказ за кордон і за який комісія, дяка
Додано: Сер 11 чер, 2025 23:18
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|