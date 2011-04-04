|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 чер, 2025 19:44
greenozon написав:
Зокрема, НБУ розпочав справжню війну з операціями з купівлі валютних ОВДП (українських державних облігацій внутрішньої позики) за гривню.
Не понятно как можно воевать с тем, чего по природе валютных ОВГЗ существовать не может и судя по "Тому цілком логічно дозволити таким інвесторам купувати у Мінфіну валютні ОВДП за національну валюту" таки и не существует. Вся остальная простыня, как я понял, фантазии на основе этого утверждения и можно её не читать.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5645
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|278669
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|138399
|
|
|18
|55181
|
|