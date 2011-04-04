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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 чер, 2025 19:44
greenozon написав:
Зокрема, НБУ розпочав справжню війну з операціями з купівлі валютних ОВДП (українських державних облігацій внутрішньої позики) за гривню.
Не понятно как можно воевать с тем, чего по природе валютных ОВГЗ существовать не может и судя по "Тому цілком логічно дозволити таким інвесторам купувати у Мінфіну валютні ОВДП за національну валюту" таки и не существует. Вся остальная простыня, как я понял, фантазии на основе этого утверждения и можно её не читать.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:57
грабують аж гай гуде... війна все спише
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НБУ сплатив банкам за депозитними сертифікатами за час війни більше 200 млрд грн.
Кому пішли ці гроші?
За ОВДП - значна частина державним банкам, в тому числі, на їх неефективні адміністративні витрати.
За депосертифікатами НБУ - 60% виплат доходу пішло приватним банкам, зокрема олігархічним та іноземним.
Сумарна переплата внаслідок політики завищення облікової ставки НБУ склала до 400 млрд грн або 10 млрд дол за час війни.
При цьому, висока облікова ставка не виконує своє формальне призначення:
1. Ставки за депозитами населення в банках суттєво не зростають. Більше того, 65-70% коштів населення в банках - кошти до запитання на рахунках та картках під околонульовий відсоток.
2. Відтік капіталу з країни блокується прямими адміністративними заборонами, але схеми із фіктивним імпортом і досі діють.
3. Інфляція висока, галопуюча, 14-15% у річному вимірі.
Це ще раз доводить, що причиною жорсткої монетарної політики НБУ, можливо є не формальні приводи на кшталт боротьби з інфляцією, а банальне збагачення під час війни вузького фінансового лобі, такого собі "клубу друзів Інститутської".
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Додано: Пон 30 чер, 2025 10:13
Банкам рекордні прибутки, населенню - хєр без солі.
При Пишному банківська система України почала поступово деградувати.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 11:12
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Додано: Сер 02 лип, 2025 00:31
Акціонерів ліквідованого «Укрбудінвестбанку» оголосили в розшук
За даними «Інтерфакс-Україна», акціонерів ліквідованого «Укрбудінвестбанку» оголошено в розшук через підозру в доведенні банку до неплатоспроможності.
Згідно з інформацією на сайті фінустанови, його найбільшими акціонерами були:
Світлана Дем'яненко (74,93%),
Юлія Подгорниц і Людмила Міневич - по 9,90%, а також
Наталя Шишова - 5,27%.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 00:56
greenozon написав:
При цьому, висока облікова ставка не виконує своє формальне призначення
Винна не облікова ставка, а завищена ставка за депозитними сертифікатами і політика НБУ в цьому
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Додано: Сер 02 лип, 2025 01:01
greenozon написав:
найбільшими акціонерами були:
Світлана Дем'яненко (74,93%),
Юлія Подгорниц і Людмила Міневич - по 9,90%, а також
Наталя Шишова - 5,27%.
Усі - баби, тобто з вільним виїздом, через 9 міс (чи скільки?) розпочали розшук
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Додано: Сер 02 лип, 2025 01:19
Visky написав:
Усі - баби, тобто з вільним виїздом, через 9 міс (чи скільки?) розпочали розшук
Почти через два года после введения ВА. Причём ВА было введено не из за дефолта, а превентивно. Потому, что НБУ некоторое время уже высказывал подозрение, что денег в банке меньше, чем в отчётах написано, но его типа не пускали в хранилище (Интересно, как это технически выглядело? Что тогда вообще НБУ у банков контролирует?). И вот после этого почти два года БЕБ типа считала акционеров, они же правление банка белыми и пушистыми по презумпции невиновности. И цельных четырёх человек из которых один владел тремя четвертями банка тщательно проверяла перед тем, как в чём-то обвинить. Это вам не финмон для пересичных, где пересичной должен сразу сам доказывать, что он не верблюд, если хочет хотя бы свои деньги увидеть.
А что бабы - это как раз мелочи жизни. Свистят, что у главной одного только осташегося имущества сейчас арестовали на 40 лям (правда, арестовали - это ещё не факт, что отберут полностью). Это на пару порядков больше, чем такса за выезд от мобилизации.
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