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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1904190519061907

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:50

  greenozon написав:За даними «Інтерфакс-Україна», акціонерів ліквідованого «Укрбудінвестбанку» оголошено в розшук через підозру в доведенні банку до неплатоспроможності.

А разве акционеры отвечают своим имуществом за дела АО?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:01

  M-A-X написав:
  greenozon написав:За даними «Інтерфакс-Україна», акціонерів ліквідованого «Укрбудінвестбанку» оголошено в розшук через підозру в доведенні банку до неплатоспроможності.

А разве акционеры отвечают своим имуществом за дела АО?

Ну можно и полностью почитать что им инкриминируют (хотя ссылка на оригинал почему-то не отзывается).
Фігурантам справи оголошено підозру за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.218-1 Кримінального кодексу України. Їх підозрюють у доведенні банку до неплатоспроможності - умисних діях із корисливих мотивів, вчинених пов’язаними з банком особами за попередньою змовою, що призвели до віднесення установи до категорії неплатоспроможних і завдали значних збитків кредиторам.

Т.е. имущество у физиков от АО, конечно, отвязано и поэтому не идёт в уплату по долгам АО. Но за личные действия есть и другая ответственность.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 11:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Підкажіть чи є окрема гілка про РЕВОЛЮТ?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 11:40

  ihorsic написав:Підкажіть чи є окрема гілка про РЕВОЛЮТ?

Теж цікаво.,але українцям тимчасово закрили можливість відкриття рахунків (у кого нема)
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:23

  ihorsic написав:Підкажіть чи є окрема гілка про РЕВОЛЮТ?

Какая-то Revolut есть. Даже со свежими постами.
moveton
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