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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1906190719081909>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:35

Депозитний огляд, липень, від фінанс.юа

https://finance.ua/ua/saving/deposits-review


макс 18%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:24

Re: Байки про банки і не тільки....

С удивлением узнал, про депозиты.Оказывается обязанности по их возврату банк может передавать другим.По крайней мере приват так считает.То есть вы принесли деньги в приват на депозит, через год приходите их забирать, а банк вам говорит идите в фирму "рога и копыта" мы с ними договор заключили и теперь не мы вам должны, а они.А мы вам ничего не должны.

И вот более десяти лет человек пытается забрать деньги по депозиту.Ответ привата:
"Відповідач заперечує проти заявленого позову в повному обсязі, вважає його необґрунтованим та просить відмовити у його задоволенні в повному обсязі, посилаючись на укладений 17.11.2014 року договір про переведення боргу між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «ФК «Фінілон», згідно з яким зобов`язання банку перед вкладником були передані новому боржнику. Зазначає, що переведення боргу здійснено відповідно до умов банківського обслуговування, які передбачають можливість переведення боргу за відсутності письмових заперечень вкладника"

https://informator.ua/ru/privatbank-otk ... reshil-sud

А если рассмотреть зеркальную ситуацию.Клиент берет кредит в привате, а отдавать говорит иди в фирму "рога и копыта" я с ними договор заключил и теперь они вам должны, а не я.

Клиент у нас лох всегда получается.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  посетитель написав:А если рассмотреть зеркальную ситуацию.Клиент берет кредит в привате, а отдавать говорит иди в фирму "рога и копыта" я с ними договор заключил и теперь они вам должны, а не я.

Если Приват согласится на такой пункт в договоре, то да. Никакой Кодекс не запрещает.

  посетитель написав:Клиент у нас лох всегда получается.

Поправка - клиент, который подписывает договор на таких условиях. Да, в большинстве случаев лох, но виноват в этом не Приват.

Вообще не думаю, что такая передача - это распространённая практика. В данном случае речь о довольно уникальном долларовом депо в 10%, которые Приват заключал на излёте своего бытия частным. Причём у меня такое было и мне его уже после национализации честно выплатили вовремя и с процентами за весь срок. Не понятно почему с этим мужиком пошло не так.

Ну и, собсно, согласно статье, суд сказал Привату, что нефиг. Так что таки не может передавать. Тянуть 10 лет с выплатой может.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:51

  moveton написав:Поправка - клиент, который подписывает договор на таких условиях. Да, в большинстве случаев лох, но виноват в этом не Приват.

Формально всё верно.Но с таким раскладом пользоваться нашей банковской системой вообще не получится.Так как все документы прописаны так что если что банк всегда прав, а клиент нет(а касательно финмониторинга так там даже документов нет фактически).Вот и получается что ты или не пользуешься или лох.

Вопрос куда смотрит регулятор уже банальный.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  посетитель написав:Вот и получается что ты или не пользуешься или лох.

Это да. Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:53

В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до 14% за покупки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:34


Так амбициозно звучит, как будто 14% - это несуразно много. По некоторым категориям банки и 20% всё ещё дают. Не возражаю, что больше возможностей кэшбека - это не плохо, но "найвигідніша — до 14%" - это не сочетается.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:43

Re: Байки про банки і не тільки....

спочатку робимо націнку +50% до середньоринкової ціни , а потім з помпою даємо кешбек 20% . Це як колаба моно і 838 коли у моно кешбек 10% на таксі 838 то воно чомусь якраз на таку саму суму дорожче від інших, типу болта :) .
В нормального бізнесу МАКСМИМАЛЬНА націнка 25% . то як з такої націнки давати 20% кешбеку ??? і працювати в збиток ? Для номрального продавця комісія розетки чи монобанку\привату за оплату частинами відчутна . А якщо по схемі вище то і 20% кешбеку можна. Чомусь вказіні вище бренди навіть з врахуванням доставки перевізниками в Україну - дешевше купити там чим тут . ЧАсто густо купити товар за $10 ізаплатити за доставку ще $7 і виходть дешевше ніж купити тут , мишку компютерну логітеч наприклад, навіть турнікет купити там і привезти сюди з доставкою по ціні виходить + - як тут , а тут ще й дорожче бо треба ще по Україні новій пошті заплатити .
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:08

yama
Не може Яма так бути, що офіційні завозять зі сплатою мит на таможні? Чи таке надто чуждо для персонажів, які зарплату отримують в крипті?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Пару днів тому на ОЛХ включив платне рекламування того, що продавав. Ціна лота пару тисяч грн.
Відразу посипались повідомлення від шахраїв , зазвичай вони починаються з пропозиції перейти розмову в тлг , далі схема зрозуміла, «зараз переведу вам гроші на карту… ой, платіж не проходить, вам зараз смс з кодом прийде» ну і подібні послуги способи отримати доступ до банківського акаунту.
Суть питання… Я з перших слів зрозумів до чого йде, але вирішив не рубати зразу, подивитись.
Коротше 3.14 дріла сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.
Так, у мене там дійсно на кожному є від 2 до 4 тис дол . Але:
- звідки підріла знав що у мене є такі картки?
- звідки він знав, що там є гроші?
Причому в найходовіших Приват і Моно грошей у мене нема, і вони шахрая не зацікавили
У них є в банках свої люди?
Hotab
 
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