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Додано: Чет 24 лип, 2025 21:11
У ЗМІ пишуть, що звільнення загрожує голові Національного банку Пишному. Повідомляється, що його відносини з офісом Зеленського різко погіршилися. Там Пишний підозрюється в допомозі Порошенку. Після введення санкцій проти Порошенка він повинен бути негайно знятий з управління Міжнародного інвестиційного банку – ключового елементу його бізнес-імперії. Однак Пишний дуже довго тягнув з цим рішенням і таким чином віддавав Порошенку час на виведення коштів з банку. В результаті банк перетворився з прибуткового на збитковий. В офісі запідозрили, що саме це зробив глава Національного банку - або з політичних причин, або, швидше за все, з матеріальних інтересів.
Додано: Чет 24 лип, 2025 21:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 24 лип, 2025 21:20
Сибарит
Ну якби я погодився гроші прийняти прямо на карту, дав її номер, він типу пересилає мені гроші за товар , а вони типу заблоковані, треба смс для розблокування. Там може і псевдо банк подзвонити, спитати код для розблокування грошей.
Ну нам всім ясно, що ніякі смс для прийому грошей не треба, але ж розрахунок на фінансово безграмотних.
Тут суть питання: ці суки знають де є гроші, де нема. Просто знаючи мій номер телефону з оголошення. Ну і матуть (це моє припущення) що саме вхід в ощад і Райф найпростіший, по лише смс на номер . В інші акаунти йому було б (може) складніше увійти. Я не знаю, я припускаю.
Додано: Чет 24 лип, 2025 21:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Это было до того, как был озвучен список банков или после?
Если после,
этот вариант наиболее вероятный.
Додано: Чет 24 лип, 2025 22:16
Сибарит
Ні, я йому не оголошував список. Він в тлг зразу заспівав «беру! Відправлю гроші всю суму , а потім ви відправите, тільки я ФОП і мені велика комісія на всі банки крім ощад і Райф».
Далі я вислав фотку члена, і сказав що його аккаунт йому вже на ОЛХ з моєї подачі закрили. Він розкрився, що акаунти ОЛХ купляє по 10 штук за день по 5 дол. Ну типу я йому нічого не напаскудив.
Наступного разу, якщо така публіка буде писати, спробую дізнатись де бере інфу про банки і рахунки.
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