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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1907190819091910>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:11

У ЗМІ пишуть, що звільнення загрожує голові Національного банку Пишному. Повідомляється, що його відносини з офісом Зеленського різко погіршилися. Там Пишний підозрюється в допомозі Порошенку. Після введення санкцій проти Порошенка він повинен бути негайно знятий з управління Міжнародного інвестиційного банку – ключового елементу його бізнес-імперії. Однак Пишний дуже довго тягнув з цим рішенням і таким чином віддавав Порошенку час на виведення коштів з банку. В результаті банк перетворився з прибуткового на збитковий. В офісі запідозрили, що саме це зробив глава Національного банку - або з політичних причин, або, швидше за все, з матеріальних інтересів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:ой, платіж не проходить, вам зараз смс з кодом прийде

  Hotab написав:Коротше 3.14 дріла сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.

А куда у него не проходил платеж?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:20

Сибарит
Ну якби я погодився гроші прийняти прямо на карту, дав її номер, він типу пересилає мені гроші за товар , а вони типу заблоковані, треба смс для розблокування. Там може і псевдо банк подзвонити, спитати код для розблокування грошей.
Ну нам всім ясно, що ніякі смс для прийому грошей не треба, але ж розрахунок на фінансово безграмотних.

Тут суть питання: ці суки знають де є гроші, де нема. Просто знаючи мій номер телефону з оголошення. Ну і матуть (це моє припущення) що саме вхід в ощад і Райф найпростіший, по лише смс на номер . В інші акаунти йому було б (може) складніше увійти. Я не знаю, я припускаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:Ну якби я погодився гроші прийняти прямо на карту, дав її номер

Это было до того, как был озвучен список банков или после?

Если после,
  Hotab написав:Ну і матуть (це моє припущення) що саме вхід в ощад і Райф найпростіший, по лише смс на номер . В інші акаунти йому було б (може) складніше увійти.

этот вариант наиболее вероятный.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:16

Сибарит
Ні, я йому не оголошував список. Він в тлг зразу заспівав «беру! Відправлю гроші всю суму , а потім ви відправите, тільки я ФОП і мені велика комісія на всі банки крім ощад і Райф».
Далі я вислав фотку члена, і сказав що його аккаунт йому вже на ОЛХ з моєї подачі закрили. Він розкрився, що акаунти ОЛХ купляє по 10 штук за день по 5 дол. Ну типу я йому нічого не напаскудив.
Наступного разу, якщо така публіка буде писати, спробую дізнатись де бере інфу про банки і рахунки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:Наступного разу, якщо така публіка буде писати, спробую дізнатись де бере інфу про банки і рахунки.

Думаю, что угадывание наличия денег именно в этих банках - случайность. Вы сами выдвинули очень реалистичную версию, что он выбрал те банки, которые умеет ломать. В обоих приложения выглядят достаточно кустарными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:42

  Hotab написав:Пару днів тому на ОЛХ включив платне рекламування того, що продавав. Ціна лота пару тисяч грн.
Відразу посипались повідомлення від шахраїв , зазвичай вони починаються з пропозиції перейти розмову в тлг , далі схема зрозуміла, «зараз переведу вам гроші на карту… ой, платіж не проходить, вам зараз смс з кодом прийде» ну і подібні послуги способи отримати доступ до банківського акаунту.
Суть питання… Я з перших слів зрозумів до чого йде, але вирішив не рубати зразу, подивитись.
Коротше 3.14 дріла сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.
Так, у мене там дійсно на кожному є від 2 до 4 тис дол . Але:
- звідки підріла знав що у мене є такі картки?
- звідки він знав, що там є гроші?
Причому в найходовіших Приват і Моно грошей у мене нема, і вони шахрая не зацікавили
У них є в банках свої люди?


Можливо співпало просто, або можливо і дійсно що хтось є, спробуйте написати в ці банки та поясніть ситуацію, і попросіть перевірити хто з операторів, або ін. робив перевірку Ваших рахунків, або хто їв дивився, бо як працівник банку, можу сказати що всі перевірки фіксуються в системі і хто, в який час входив дивитись щось) :mrgreen:
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:46

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Ну якби я погодився гроші прийняти прямо на карту, дав її номер

Это было до того, как был озвучен список банков или после?

Если после,
  Hotab написав:Ну і матуть (це моє припущення) що саме вхід в ощад і Райф найпростіший, по лише смс на номер . В інші акаунти йому було б (може) складніше увійти.

этот вариант наиболее вероятный.


Та не сказав би в цілому що вхід найпростіший, такий вхід в багатьох банках є - просто по СМС повідомленню, хоча дійсно все буває, але рекомендую краще звернутись до банків про всяк випадок
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.

Стосовно Ощада - ще варіант що там картки пенсіонерів та "мертвих душ" з окупованих територій.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:48

Hotab
Ще краще мати окремий фінансовий номер для банків,і ніде його не світити
гуляйполе
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