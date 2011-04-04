Додано: Нед 27 лип, 2025 02:11

Hotab написав: Пару днів тому на ОЛХ включив платне рекламування того, що продавав. Ціна лота пару тисяч грн.

Відразу посипались повідомлення від шахраїв , зазвичай вони починаються з пропозиції перейти розмову в тлг , далі схема зрозуміла, «зараз переведу вам гроші на карту… ой, платіж не проходить, вам зараз смс з кодом прийде» ну і подібні послуги способи отримати доступ до банківського акаунту.

Суть питання… Я з перших слів зрозумів до чого йде, але вирішив не рубати зразу, подивитись.

Коротше 3.14 дріла сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.

Так, у мене там дійсно на кожному є від 2 до 4 тис дол . Але:

- звідки підріла знав що у мене є такі картки?

- звідки він знав, що там є гроші?

Причому в найходовіших Приват і Моно грошей у мене нема, і вони шахрая не зацікавили

У них є в банках свої люди? Пару днів тому на ОЛХ включив платне рекламування того, що продавав. Ціна лота пару тисяч грн.Відразу посипались повідомлення від шахраїв , зазвичай вони починаються з пропозиції перейти розмову в тлг , далі схема зрозуміла, «зараз переведу вам гроші на карту… ой, платіж не проходить, вам зараз смс з кодом прийде» ну і подібні послуги способи отримати доступ до банківського акаунту.Суть питання… Я з перших слів зрозумів до чого йде, але вирішив не рубати зразу, подивитись.Коротше 3.14 дріла сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.Так, у мене там дійсно на кожному є від 2 до 4 тис дол . Але:- звідки підріла знав що у мене є такі картки?- звідки він знав, що там є гроші?Причому в найходовіших Приват і Моно грошей у мене нема, і вони шахрая не зацікавилиУ них є в банках свої люди?

1) там скоріше за все найпростіше зайти в особистий кабінет по підтвердженню за вхідним дзвінком чи кодом, коротше кажут найрочтіша авторизація в особистому кабінеті2) ніхто не знає що є в тебе такі картки , тільки ти тут написав, просто працюють на абум , на авось бо див пункт 13) не знав що там є гроші росто на абум , на авось , тобто подзвонивши на 500-1000 номерів чи написавши на з великою ймовірністью в когось буде ощад або райф, і ще є якась ймовірність що там будуть коштиДалі якщо таки банк є на цьому номері фінансовому далі спляться дзвінки/ смс для підтвердження входу в особистий кабінет , далі треба цей код/ підтвердження виманити в жертвиПідозрюю що в особистому кабінеті ощада або райфайзена повторно не потрібно підтверджувати кожен платіж чи переказ додатково як це скоріш за все є в моно чи приваті . Як такого особистого веб кабінету в моно нема і додаток може бути встановлений точніше клієнт авторизований тільки в одному додатку одночасно, що одразу викликає підозру - чому я не можу зайти у свій додаток моно, у веб версії такого нема.Я це не Хотабу пишу , а людям , дивно що наш хотаб н здогадався сам, певно його iq і самохвальство таки далося в знакивсе інше про фін номер написали вже до мене