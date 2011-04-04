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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 лип, 2025 17:23
гуляйполе написав:Hotab
Ще краще мати окремий фінансовий номер для банків,і ніде його не світити
"для банку"
Окремий номер для кожного банку.
В окремому кнопочнику, я в якому раніше не було жодної іншої сімки.
І, звичайно, ніякого спілкування такими телефонами ні з ким, крім банку.
І зберігати в різних локаціях зі знятими батареями.
Окрім першого зауваження то все вже від параної.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 19:31
alibob
Ну не до такої параної,але обережність не завадить,або хоча б вимкнути у оператора функцію дистанційної заміни сім карти,та зареєструвати номер на себе.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 22:56
гуляйполе написав:alibob
Ну не до такої параної,але обережність не завадить,або хоча б вимкнути у оператора функцію дистанційної заміни сім карти,та зареєструвати номер на себе.
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Ну це, думаю, і так всі притомні вже зробили.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 01:58
Hotab написав:yama
Не може Яма так бути, що офіційні завозять зі сплатою мит на таможні? Чи таке надто чуждо для персонажів, які зарплату отримують в крипті?
Вони це обходять часто густо через човників , дроблять партію товару і перевозять приватними особами , це більшість інтернет магазинів дрбіних, великі так платять 10% мито і 20% пдв. Для мене абсурд оплата мита за ввезення товарів що НЕ виробляються в Україні та не мають аналогів вироблених в Україні , якого милого з комп мишки платити мито ? Я розумію якби в Україні їх виробляли то захист вітчизняного виробника і таке інше . Про пдв інша історія , оплативши всі податки з зарплати людина ще додатково платить пдв
для мене це абсурд абсурдний. Але то вже питання окреме. Та блін повертаючись до покупок за кордоном часто навіть на покупках дорожче 150 євро там де вже на різницю йде пдв і акциз у приватних осіб всерівно дешевше виходить привезти міст експресом .
Це означає, що громадянин, який працює офіційно і споживає товари в Україні, віддає значну частину доходів державі — до 50–60% у підсумку, якщо врахувати:
Податки з зарплати (ПДФО, військовий, ЄСВ)
Податки з покупок (ПДВ)
І потенційно — акцизи (на пальне, алкоголь, тютюн тощо)
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Додано: Нед 27 лип, 2025 02:11
Hotab написав:
Пару днів тому на ОЛХ включив платне рекламування того, що продавав. Ціна лота пару тисяч грн.
Відразу посипались повідомлення від шахраїв , зазвичай вони починаються з пропозиції перейти розмову в тлг , далі схема зрозуміла, «зараз переведу вам гроші на карту… ой, платіж не проходить, вам зараз смс з кодом прийде» ну і подібні послуги способи отримати доступ до банківського акаунту.
Суть питання… Я з перших слів зрозумів до чого йде, але вирішив не рубати зразу, подивитись.
Коротше 3.14 дріла сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.
Так, у мене там дійсно на кожному є від 2 до 4 тис дол . Але:
- звідки підріла знав що у мене є такі картки?
- звідки він знав, що там є гроші?
Причому в найходовіших Приват і Моно грошей у мене нема, і вони шахрая не зацікавили
У них є в банках свої люди?
1) там скоріше за все найпростіше зайти в особистий кабінет по підтвердженню за вхідним дзвінком чи кодом, коротше кажут найрочтіша авторизація в особистому кабінеті
2) ніхто не знає що є в тебе такі картки , тільки ти тут написав
, просто працюють на абум , на авось бо див пункт 1
3) не знав що там є гроші росто на абум , на авось , тобто подзвонивши на 500-1000 номерів чи написавши на з великою ймовірністью в когось буде ощад або райф, і ще є якась ймовірність що там будуть кошти
Далі якщо таки банк є на цьому номері фінансовому далі спляться дзвінки/ смс для підтвердження входу в особистий кабінет , далі треба цей код/ підтвердження виманити в жертви
Підозрюю що в особистому кабінеті ощада або райфайзена повторно не потрібно підтверджувати кожен платіж чи переказ додатково як це скоріш за все є в моно чи приваті . Як такого особистого веб кабінету в моно нема і додаток може бути встановлений точніше клієнт авторизований тільки в одному додатку одночасно, що одразу викликає підозру - чому я не можу зайти у свій додаток моно, у веб версії такого нема.
Я це не Хотабу пишу , а людям , дивно що наш хотаб н здогадався сам, певно його iq і самохвальство таки далося в знаки
все інше про фін номер написали вже до мене
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