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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 лип, 2025 17:23
гуляйполе написав:Hotab
Ще краще мати окремий фінансовий номер для банків,і ніде його не світити
"для банку"
Окремий номер для кожного банку.
В окремому кнопочнику, я в якому раніше не було жодної іншої сімки.
І, звичайно, ніякого спілкування такими телефонами ні з ким, крім банку.
І зберігати в різних локаціях зі знятими батареями.
Окрім першого зауваження то все вже від параної.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 19:31
alibob
Ну не до такої параної,але обережність не завадить,або хоча б вимкнути у оператора функцію дистанційної заміни сім карти,та зареєструвати номер на себе.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 22:56
гуляйполе написав:alibob
Ну не до такої параної,але обережність не завадить,або хоча б вимкнути у оператора функцію дистанційної заміни сім карти,та зареєструвати номер на себе.
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Ну це, думаю, і так всі притомні вже зробили.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 01:58
Hotab написав:yama
Не може Яма так бути, що офіційні завозять зі сплатою мит на таможні? Чи таке надто чуждо для персонажів, які зарплату отримують в крипті?
Вони це обходять часто густо через човників , дроблять партію товару і перевозять приватними особами , це більшість інтернет магазинів дрбіних, великі так платять 10% мито і 20% пдв. Для мене абсурд оплата мита за ввезення товарів що НЕ виробляються в Україні та не мають аналогів вироблених в Україні , якого милого з комп мишки платити мито ? Я розумію якби в Україні їх виробляли то захист вітчизняного виробника і таке інше . Про пдв інша історія , оплативши всі податки з зарплати людина ще додатково платить пдв
для мене це абсурд абсурдний. Але то вже питання окреме. Та блін повертаючись до покупок за кордоном часто навіть на покупках дорожче 150 євро там де вже на різницю йде пдв і акциз у приватних осіб всерівно дешевше виходить привезти міст експресом .
Це означає, що громадянин, який працює офіційно і споживає товари в Україні, віддає значну частину доходів державі — до 50–60% у підсумку, якщо врахувати:
Податки з зарплати (ПДФО, військовий, ЄСВ)
Податки з покупок (ПДВ)
І потенційно — акцизи (на пальне, алкоголь, тютюн тощо)
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Додано: Нед 27 лип, 2025 02:11
Hotab написав:
Пару днів тому на ОЛХ включив платне рекламування того, що продавав. Ціна лота пару тисяч грн.
Відразу посипались повідомлення від шахраїв , зазвичай вони починаються з пропозиції перейти розмову в тлг , далі схема зрозуміла, «зараз переведу вам гроші на карту… ой, платіж не проходить, вам зараз смс з кодом прийде» ну і подібні послуги способи отримати доступ до банківського акаунту.
Суть питання… Я з перших слів зрозумів до чого йде, але вирішив не рубати зразу, подивитись.
Коротше 3.14 дріла сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.
Так, у мене там дійсно на кожному є від 2 до 4 тис дол . Але:
- звідки підріла знав що у мене є такі картки?
- звідки він знав, що там є гроші?
Причому в найходовіших Приват і Моно грошей у мене нема, і вони шахрая не зацікавили
У них є в банках свої люди?
1) там скоріше за все найпростіше зайти в особистий кабінет по підтвердженню за вхідним дзвінком чи кодом, коротше кажут найрочтіша авторизація в особистому кабінеті
2) ніхто не знає що є в тебе такі картки , тільки ти тут написав
, просто працюють на абум , на авось бо див пункт 1
3) не знав що там є гроші росто на абум , на авось , тобто подзвонивши на 500-1000 номерів чи написавши на з великою ймовірністью в когось буде ощад або райф, і ще є якась ймовірність що там будуть кошти
Далі якщо таки банк є на цьому номері фінансовому далі спляться дзвінки/ смс для підтвердження входу в особистий кабінет , далі треба цей код/ підтвердження виманити в жертви
Підозрюю що в особистому кабінеті ощада або райфайзена повторно не потрібно підтверджувати кожен платіж чи переказ додатково як це скоріш за все є в моно чи приваті . Як такого особистого веб кабінету в моно нема і додаток може бути встановлений точніше клієнт авторизований тільки в одному додатку одночасно, що одразу викликає підозру - чому я не можу зайти у свій додаток моно, у веб версії такого нема.
Я це не Хотабу пишу , а людям , дивно що наш хотаб н здогадався сам, певно його iq і самохвальство таки далося в знаки
все інше про фін номер написали вже до мене
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Додано: Нед 27 лип, 2025 07:36
2 yama : Навіщо туповатим ухилянтам від податків, які не користуються з цієї причини БС України , заходити по ночам і умнічать? Ну у тебе ж розуму як у інфузорії , сам ти не користувався і не знаєш, проте треба прийти і щось розказувати серед ночі.
Порядок входу в додаток Ощаду.
По замовчуванню Фейc id. Ок, не дав йому фейс. Просить пароль входу в додаток. Кажу, що забув. Просить пароль з вхідного номера , продиктований роботом . Оператор чітко каже, що цей номер нікому не передавати, «не призначений для телеграм , вайьер, лише для входу в додаток ощад».
Ок, я наприклад передав його шахраю, вводжу в додаток. Тепер просить номер картки . Ладно , це не великий секрет для шахрая. Вводжу. Але тепер просить pin-код картки.
І лише після цього пропонує ввести нові паролі. При цьому ще і смс приходить від банку.
ІЯ б не сказав що це дуже простий вхід.
Я більше схильний думати , що тут шахраї працюють через функціонал «зняти без картки».
Для цього їм в банкоматі треба ввести пароль , який я отримую . Ну і звісно виманити від мене цей пароль , чи липовим дзвінком з банку , чи ще якось .
Але питання лишається відкритим: треба знати номер картки, де є суттєві суми .
Ще є вірогідність, якщо все ж вдалось їм ввійти в додаток, відкрити миттєву кредитку і її обнулити .
Це означає, що громадянин, який працює офіційно і споживає товари в Україні, віддає значну частину доходів державі — до 50–60% у підсумку, якщо врахувати:
Тому yama у воюючій країні обирає:
1. Не воювати
2. Не платити зарплату тим , хто воює замість нього , отримуючи свою ЗП в кріпті, без сплати ПДФО і ЄСВ, нУ і купуючи товарі, які не мали митного оформлення і відповідно з них бюджет нічого не отримав.
Смарт , який під сракою їздить по Львову, також на польських номерах?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 10:44
yama написав:
Це означає, що громадянин, який працює офіційно і споживає товари в Україні, віддає значну частину доходів державі — до 50–60% у підсумку, якщо врахувати:
Податки з зарплати (ПДФО, військовий, ЄСВ)
Податки з покупок (ПДВ)
І потенційно — акцизи (на пальне, алкоголь, тютюн тощо)
Про алименты забыл. И коммуналку.
Живёшь у мамы, детей нет?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 11:22
Hotab написав:Сибарит
Ну якби я погодився гроші прийняти прямо на карту, дав її номер, він типу пересилає мені гроші за товар , а вони типу заблоковані, треба смс для розблокування. Там може і псевдо банк подзвонити, спитати код для розблокування грошей.
Ну нам всім ясно, що ніякі смс для прийому грошей не треба
, але ж розрахунок на фінансово безграмотних.
Тут суть питання: ці суки знають де є гроші, де нема. Просто знаючи мій номер телефону з оголошення. Ну і матуть (це моє припущення) що саме вхід в ощад і Райф найпростіший, по лише смс на номер . В інші акаунти йому було б (може) складніше увійти. Я не знаю, я припускаю.
насправді є схема - її мій знайомий якось використав. щоб закинути мені кошти на картку (значно більше ніж 5 тис грн), він в термінал ввів МІЙ номер телефону, й просто спитав код, який я отримав. звісно. звісно, це працює між знайомими, але...
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Додано: Нед 27 лип, 2025 11:56
moveton написав: посетитель написав:
Вот и получается что ты или не пользуешься или лох.
Это да. Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
пропоную підтримати +1 повідомлення moveton щоб вивести його у топ рейтингів
я хоч і внутрішньо опираюсь таким висновкам як можу, але спостереження невблаганно працюють проти переконаннь
батько мені казав з початку нульових - синку виїжджай тут одні злодії
я заперечував що не все тк погано, тут можна нормально заробляти, а там теж корупція і т.і
Працював в українському бізнесі, вивчав регуляторку НБУ, інвестував в українську нерухомість і фондовий ринок
А виявилось що людям потрібна не Україна, а Європа за буль-яку ціну
Далі гірше - герой Майдана РАШКОВАН (ГИГИГИ) після призначення зам.головою НБУ
зняв хлопоманську сорочку і спитав "А чого бидло хвилює курс долара? Картоху можна і за гривню купити, а євроінтенрація вона не для всіх" То стало зрозуміло що якщо в тебе зп не прив'язана до світових валют то ти лох.
Потім стало зрозуміло що якщо в тебе нема нерухомості чи хочаб рахунків поза межами Уераїни то є великий ризик в кінці-кінців залишитися жебраком-безхатьком.
А зараз прийняли закон що якщо в тебе тільки одне громадянство то ти знов таки лох. І проти цього жодна падла не протестує
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:06
yama написав:
Це означає, що громадянин, який працює офіційно і споживає товари в Україні, віддає значну частину доходів державі — до 50–60% у підсумку
Так це і є суть будь-якої держави
Сьогодні заробітна плата співробітників оподатковується наступним чином:
Податок на доходи громадян: 18% (стягується з зарплати)
Військовий збір – 5% (стягується з зарплати)
Єдиний соціальний внесок – 22% (стягується з фонду оплати праці підприємства)
Таким чином, виплата зарплати на кожні 1000 грн. буде означати для підприємства:
Перерахування співробітнику «чистої» зарплати – 770
грн. (1000 – 18% – 5%)
Перерахування податків, утримуваних із зарплати – 230
грн. (18% + 5% від 1000)
Перерахування єдиного соціального внеску, що утримується з фонду оплати праці (кошти компанії) – 220
грн. (1000 * 22%)
З цих 770 грн, співробітник витрачає від 70% до 95% (мін 30% їжа, 20% комуналка), тобто -20% ПДВ = 770*70%*20% = 107
.
Таким чином, за 770 грн чистої з/п держава отримує 230+220+107 податків у казну, тобто більше 72%
За ці гроші держава виплачує з/п бюджетникам (міністрам, прокурорам, вчителям, поліції, армії, соціальникам.. ), утримує бюджетні установи (парламент, кабмін, школи, виші, лікарні, в'язниці, митниці).
Так, у нас війна, але шо ж було до цього 30 років?!
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