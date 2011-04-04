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moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.
Shaman написав:тобто шахраї, якщо хакнуть то отримають джекпот?
Не без этого. Вообще я давно в разных форумах и чатах встречал мечты, чтобы кто-то написал одно нормальное приложение (а ещё круче - с вебверсией) и стало можно делать операции не только через глючное и ограниченное где попало по функционалу родное приложение банка (в частности, SSA). Может то и мошенники были