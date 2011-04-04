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moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.
Shaman написав:тобто шахраї, якщо хакнуть то отримають джекпот?
Не без этого. Вообще я давно в разных форумах и чатах встречал мечты, чтобы кто-то написал одно нормальное приложение (а ещё круче - с вебверсией) и стало можно делать операции не только через глючное и ограниченное где попало по функционалу родное приложение банка (в частности, SSA). Может то и мошенники были
moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.
Shaman написав:це у вас. а загалом у населення чималий такий плюс - й кожен місяць збільшується
Видимо, советскую привычку хранить деньги в сберегательной кассе изжить сложно. Хотя банки очень стараются и с каждым месяцем всё больше. Мне сегодня в Укрсибе заявили, что месячный лимит на переводы (напомню, что в Укрсибе в него считают даже переводы между своими счетами внутри банка) они никак не могут поставить больше, чем среднемесячный доход за последние полгода ("Справку за первые полгода 2025 налоговая только ещё недели через три сформирует? Вот когда будет, тогда и приходите"). И это якобы не их своевольство, а НБУ так требует. А то, что НБУ публично заявляет, что он банкам ничего не ограничивает - мало ли что на том публичном заборе написано.
moveton написав:сегодня в Укрсибе заявили, что месячный лимит на переводы (напомню, что в Укрсибе в него считают даже переводы между своими счетами внутри банка) они никак не могут поставить больше, чем среднемесячный доход за последние полгода