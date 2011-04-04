moveton написав:

А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например,), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.