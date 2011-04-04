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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1909191019111912

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:23

  moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.

тобто шахраї, якщо хакнуть то отримають джекпот? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:30

  Shaman написав:тобто шахраї, якщо хакнуть то отримають джекпот? :lol:

Не без этого. Вообще я давно в разных форумах и чатах встречал мечты, чтобы кто-то написал одно нормальное приложение (а ещё круче - с вебверсией) и стало можно делать операции не только через глючное и ограниченное где попало по функционалу родное приложение банка (в частности, SSA). Может то и мошенники были :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Я не знаю конечно, у кого как, но у меня в принципе не получается что-то откладывать)) Тем более, хранить в банках))
ira_karbazina
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:59

  ira_karbazina написав:Я не знаю конечно, у кого как, но у меня в принципе не получается что-то откладывать)) Тем более, хранить в банках))

В банках хранить надо только, если они стеклянные. А топичные для переводов прежде всего. Кто ж в них хранит? И у меня обычно суммарный остаток по счетам в глубоком минусе.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:00

  moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.


це і вправду революція можна сказати
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:45

  moveton написав:
  ira_karbazina написав:Я не знаю конечно, у кого как, но у меня в принципе не получается что-то откладывать)) Тем более, хранить в банках))

В банках хранить надо только, если они стеклянные. А топичные для переводов прежде всего. Кто ж в них хранит? И у меня обычно суммарный остаток по счетам в глубоком минусе.

це у вас. а загалом у населення чималий такий плюс - й кожен місяць збільшується
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 20:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:це у вас. а загалом у населення чималий такий плюс - й кожен місяць збільшується

Видимо, советскую привычку хранить деньги в сберегательной кассе изжить сложно. Хотя банки очень стараются и с каждым месяцем всё больше. Мне сегодня в Укрсибе заявили, что месячный лимит на переводы (напомню, что в Укрсибе в него считают даже переводы между своими счетами внутри банка) они никак не могут поставить больше, чем среднемесячный доход за последние полгода ("Справку за первые полгода 2025 налоговая только ещё недели через три сформирует? Вот когда будет, тогда и приходите"). И это якобы не их своевольство, а НБУ так требует. А то, что НБУ публично заявляет, что он банкам ничего не ограничивает - мало ли что на том публичном заборе написано.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 20:17

  moveton написав:В банках хранить надо только, если они стеклянные
:?
:( "харашо імєть домік ф дірєвнє"©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 20:25

  moveton написав:сегодня в Укрсибе заявили, что месячный лимит на переводы (напомню, что в Укрсибе в него считают даже переводы между своими счетами внутри банка) они никак не могут поставить больше, чем среднемесячный доход за последние полгода
:cry:

за інфу тенкс !
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:16

  moveton написав:
  Shaman написав:це у вас. а загалом у населення чималий такий плюс - й кожен місяць збільшується

Видимо, советскую привычку хранить деньги в сберегательной кассе изжить сложно. Хотя банки очень стараются и с каждым месяцем всё больше. Мне сегодня в Укрсибе заявили, что месячный лимит на переводы (напомню, что в Укрсибе в него считают даже переводы между своими счетами внутри банка) они никак не могут поставить больше, чем среднемесячный доход за последние полгода ("Справку за первые полгода 2025 налоговая только ещё недели через три сформирует? Вот когда будет, тогда и приходите")....

Ви трохи відстали від життя - податкова зараз отримує дані про доходи щомісяця і десь через три тижні вони стають доступними для прегляду.
Так що довідка за півроку доступна вже десь з 20 липня.
coulthard
 
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