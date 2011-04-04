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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1910191119121913

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:54

  aanonimovic594 написав:
  moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.


це і вправду революція можна сказати



щось не видко ні революції ні революціонерів...

може воно й не потрібне нікому? :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 14:05

  coulthard написав:Ви трохи відстали від життя - податкова зараз отримує дані про доходи щомісяця і десь через три тижні вони стають доступними для прегляду.
Так що довідка за півроку доступна вже десь з 20 липня.

Это налоговая отстаёт, а не я. Справку да, можно запросить. А толку? Я 27го (или даже позже?) июля запрашивал - нет там дохода из моей полугодовой декларации ФОП. Хотя в кабинете налоговой видно, что она принята и даже, что налоги по ней уплачены. И не могу сказать, что это не правильно, учитывая, что я до 9 августа могу другую взамен прислать. Не знаю, может и положено сразу её в справку включать, но пока такого не наблюдаю.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:11

Re: Байки про банки і не тільки....

А довідка ОК-7 так і оновлюється - раз у квартал
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