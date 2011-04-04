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moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.
coulthard написав:Ви трохи відстали від життя - податкова зараз отримує дані про доходи щомісяця і десь через три тижні вони стають доступними для прегляду. Так що довідка за півроку доступна вже десь з 20 липня.
Это налоговая отстаёт, а не я. Справку да, можно запросить. А толку? Я 27го (или даже позже?) июля запрашивал - нет там дохода из моей полугодовой декларации ФОП. Хотя в кабинете налоговой видно, что она принята и даже, что налоги по ней уплачены. И не могу сказать, что это не правильно, учитывая, что я до 9 августа могу другую взамен прислать. Не знаю, может и положено сразу её в справку включать, но пока такого не наблюдаю.