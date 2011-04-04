|
Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:19
Hotab написав:
... Але ПДФО І ВЗ важко не знати, бо в робочому контракті вказано наприклад 8 куїв зарплати, а по факту падає 6+ , то як тут можна щось не знати??
А если в трудовом договоре уже указана зряплата нетто? (мой случай на первой работе)
А если все условия в коллективном договоре, но тебе его не показывают? А в приказе о приёме на работу что-то типа "зряплата согласно тарифной сетке" (мой случай на второй работе)
Ну или как-то так:
moveton написав:
Наверное, точно так же, как можно не знать, например, содержимое ДКБО своего банка на 200+ страниц. Казалось бы ну как, ведь написано и даже заставляют расписываться, что ознакомлен. Но как-то удаётся.
Варианты не знать ПДФО и ВЗ есть, в общем
Driver
