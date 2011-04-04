RSS
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:05

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
Ми не знищували банки, а оздоровлювали систему...
Так а чому зупинилися, чи вже все-все почистили? :mrgreen:

так наче основні помийки викинули. чи знаєте поточні? 8)
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:56

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Так а чому зупинилися, чи вже все-все почистили? :mrgreen:

так наче основні помийки викинули. чи знаєте поточні? 8)
Та повно. Але мені подобається самотужки в тиші там покопирсатися, повиколупувати смаколики 8)
