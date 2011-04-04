|
Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Shaman
Повідомлень: 9472
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1643 раз.
Додано: Вів 19 сер, 2025 13:56
Та повно. Але мені подобається самотужки в тиші там покопирсатися, повиколупувати смаколики
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6644
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 1320 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:31
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇monobank почав розгортати мережу терміналів
Модератор
- Модератор Форуму
Повідомлень: 6275
З нами з: 25.01.06
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 437 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 13:21
Ірина_
- Модератор Форуму
Повідомлень: 5086
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1143 раз.
- Подякували: 2055 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:18
Amethyst написав:
Ми не знищували банки, а оздоровлювали систему...
Так а чому зупинилися, чи вже все-все почистили?
В очікуванні нової ситуації чергових папєрєднікаф (серед банкстерів або їхніх vip-клієнтів), яких
чергова влада дозволить
обскубти
flysoulfly
Повідомлень: 5970
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1894 раз.
- Подякували: 330 раз.
