RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1917191819191920

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:05

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
Ми не знищували банки, а оздоровлювали систему...
Так а чому зупинилися, чи вже все-все почистили? :mrgreen:

так наче основні помийки викинули. чи знаєте поточні? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9477
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:56

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Так а чому зупинилися, чи вже все-все почистили? :mrgreen:

так наче основні помийки викинули. чи знаєте поточні? 8)
Та повно. Але мені подобається самотужки в тиші там покопирсатися, повиколупувати смаколики 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6644
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 12:31

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

monobank почав розгортати мережу терміналів
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6275
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 13:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як правильно закрити рахунок у банку, щоб не виникало питань
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5089
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 2056 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:18

  Amethyst написав:
Ми не знищували банки, а оздоровлювали систему...

Так а чому зупинилися, чи вже все-все почистили? :mrgreen:
В очікуванні нової ситуації чергових папєрєднікаф (серед банкстерів або їхніх vip-клієнтів), яких чергова влада дозволить обскубти
flysoulfly
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1895 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:21

Нацбанк виніс на обговорення зміни до Інструкції №16, що регулює міжбанківські операції через СЕП.
З 1 грудня 2025 року банки та небанківські платіжні установи будуть зобов’язані інформувати платника й отримувача про виконання чи відхилення платежу та надавати універсальний унікальний ідентифікатор (UETR) для відстеження транзакції.
Пропозиції та зауваження до проєкту постанови приймаються до 4 вересня 2025 року.
greenozon
 
Повідомлень: 16741
З нами з: 01.06.14
Подякував: 578 раз.
Подякували: 1758 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:38

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:Нацбанк виніс на обговорення зміни до Інструкції №16, що регулює міжбанківські операції через СЕП.
З 1 грудня 2025 року банки та небанківські платіжні установи будуть зобов’язані інформувати платника й отримувача про виконання чи відхилення платежу та надавати універсальний унікальний ідентифікатор (UETR) для відстеження транзакції.
Пропозиції та зауваження до проєкту постанови приймаються до 4 вересня 2025 року.
Доречі, а де на поточний момент ще залишились безкоштовні СЕПи?
Chicheva
 
Повідомлень: 285
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:46

  Chicheva написав:Доречі, а де на поточний момент ще залишились безкоштовні СЕПи?

Просто процитирую из недавнего чата:
Дима, [08/22/2025 19:29]
Шановне панство, підкажіть будь ласка, в яких банка безкоштовно перекази за IBAN реквізитами?

Oleh, [08/22/2025 19:34]
Проще написати, де платні

Дима, [08/22/2025 19:37]
Або так)

Ваня, [08/22/2025 19:41]
ви ж в сенсі питаєте, от у сенса безкоштвоно)

Дима, [08/22/2025 19:41]
Це я знаю, потрібно ще

Ваня, [08/22/2025 19:43]
IBAN СЕП без комісії
райф, БВР, правекс, укргаз (Економ), моно (ЮО до 20к/міс, ФО анлім), абанк (20к/міс), кредобанк (до 10к/платіж), креді агріколь (до 5к/платіж), радабанк (до 10к/міс), альянс, новапей, БІЗ, Юнекс, глобус( 2 платежі в місяць без обмеження суми)

вистачить?

Список, разумеется, не полный.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5865
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:59

Chicheva
ALTBank
Специфічний, але СЕПи безкоштовно вилітають до 200кгрн і вдень, і вночі.
Hotab
 
Повідомлень: 16006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 1917191819191920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 286505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 11:05
2 4821
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 15:04
Ірина_
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 145539
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5013)
26.08.2025 23:23
Ринок ОВДП (9594)
26.08.2025 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.